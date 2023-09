Puigdemont: "Hay políticos que, cuando hablan, hacen subir el precio de la cal viva"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este jueves que hay "políticos que, cuando hablan, hacen subir el precio del pan, y otros hacen subir el precio de la cal viva".



"De momento, parece que ha habido un repunte en el interés español por el óxido de calcio", ha afirmado en un mensaje en X (antes Twitter), un día después de que el expresidente del Gobierno Felipe González expresase ayer su rechazo a la amnistía a los líderes independentistas y llamara a no dejarse "chantajear por nadie y mucho menos por minorías en vías de extinción".



Las palabras de González, pronunciadas ayer en la presentación del libro "La rosa y las espinas", de Alfonso Guerra, también han suscitado las críticas del secretario general de JxCat, Jordi Turull, y la presidenta del partido, Laura Borràs.



"Se ve que han aumentado las reservas de cal viva", afirmó ayer Turull en un mensaje en X en respuesta a González, mientras que Borràs le reprochó que reconociese "sin vergüenza" su esfuerzo por "exterminar" al independentismo: "Si por España hay que sacrificar la democracia, lo hacen y punto", indicó la presidenta de Junts.



"ESPAÑA NO ES UNA NACIÓN, ES UNA NARRACIÓN"



En otro mensaje en X, Puigdemont ha ironizado con las informaciones publicadas sobre las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez: "Cada día me entero de lo que estoy negociando y de lo que pienso, y descubro muchas cosas que desconocía".



"Viendo los esfuerzos por el control del relato, se confirma la impresión de que España no es una nación, sino una narración", ha señalado el expresident.