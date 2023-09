El Gobierno insistirá en la oficialidad del catalán y euskera en la UE tras aplazamiento

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha asegurado que el Gobierno en funciones insistirá en la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea tras aplazar este martes los ministros europeos la decisión sobre la propuesta que España planteó el pasado 17 de agosto.



"Insistiremos, insistiremos", ha señalado el responsable de Cultura a su llegada al pleno del Congreso de los Diputados que este martes aprobará la toma en consideración de la reforma del reglamento de la Cámara para permitir el uso de las lenguas cooficiales.



Iceta ha defendido además la llegada del catalán, el gallego o el euskera al debate parlamentario y ha defendido que no debe ser visto como un "obstáculo" ni un "problema", sino "como un patrimonio colectivo" que según la Constitución "todos debemos tener el cuidado de proteger y de fomentar".



El ministro de Cultura ha argumentado además que si las lenguas cooficiales no se habían puesto en marcha antes es porque "hasta ahora no ha habido consenso suficiente" sino "resistencias" que quedan "como luego tendremos ocasión de presenciar".



"Ahora decimos sí porque creemos que ha llegado el momento", ha señalado además Iceta sobre el cambio de postura del PSOE, que hasta ahora, cuando lo ha pactado para lograr la presidencia del Congreso, era contrario a esta medida.



Antes de que trascendiese que los países europeos aplazaban su decisión, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado que si la lengua catalana puede hablarse en Naciones Unidas "sería poco lógico que no se pudiese hablar en catalán, también en el Parlamento Europeo", donde tiene "más hablantes que 12 de las lenguas que son oficiales en este momento".



Y ha agregado que "el Gobierno español tiene suficientes herramientas y suficientes argumentos para cumplir y hacer cumplir sus compromisos".



También la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha incidido en que "por fin hoy aquí se respetarán los derechos de los catalanes parlantes" y ha valorado que el catalán pueda llegar a Bruselas y a las "más altas instituciones".



No obstante, pese a que esta decisión sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, como pidió el Gobierno español, se ha aplazado en la UE, Nogueras ha confiado en la "capacidad" del Ejecutivo español para que continúe este proceso.