Junqueras da por hecho que la amnistía estará en un pacto de investidura de Pedro Sánchez

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dado por hecho que la amnistía estará en un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, al igual que estaba ya en el pacto para la constitución de la Mesa del Congreso como el uso de las lenguas cooficiales.



Junqueras ha hecho esta afirmación, con la que da prácticamente por negociada la amnistía, en declaraciones a los periodistas ante el Congreso, que hoy estrena el uso del catalán, euskera y gallego en los plenos en respuesta a los compromisos exigidos por ERC y Junts per Catalunya para apoyar la socialista Francina Armengol como presidenta de la Cámara.



"En aquel acuerdo ya se especificaba que había que poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias", ha recalcado el líder de ERC, que ha urgido a Sánchez a cumplirlo en todos sus términos.



Junqueras ha pedido además a Junts que no lleve la negociación "al límite" y ha vuelto a incidir en que la coordinación de los partidos independentistas facilitaría la negociación con el PSOE.



En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que "si el acuerdo existente en este momento ya incluye la amnistía, es evidente que el acuerdo (de investidura) deberá incluir la amnistía" para todos los "perseguidos" por el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.



Pese a las palabras este martes de Junqueras, cuando el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, anunció en agosto el acuerdo de la Mesa no habló de que incluyese la amnistía, que dejó entrever que formaría parte de la negociación de la investidura.



"Por nosotros amnistía, pero aquí hay otros actores, hay quien le parece insuficiente, somos siete, es la Mesa", explicó entonces Rufián.



El punto del acuerdo al que se refiere Junqueras y que, en su opinión incluye la ley de amnistía, dice textualmente que "el Estado se compromete con el fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo por las 'vías legales necesarias'".