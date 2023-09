El Congreso estrena el uso de las lenguas cooficiales en los plenos

El Congreso de los Diputados estrena este martes el uso de las lenguas cooficiales durante los plenos, en los que por primera vez se podrán escuchar con traducción simultánea las intervenciones que hagan los diputados en catalán, vasco y gallego.



Los nacionalistas ven de este modo cumplida una de sus viejas aspiraciones y uno de los compromisos exigidos por ERC y Junts per Catalunya para apoyar la Presidencia de la Mesa del Congreso para la socialista Francina Armengol.



Las lenguas cooficiales protagonizan así el primer pleno de la XV Legislatura que, a partir de mediodía, debatirá precisamente sobre la reforma del Reglamento de la Cámara para permitir su uso en toda la actividad parlamentaria y que coincide con otro en Bruselas sobre la propuesta española para hacer del catalán, el vasco y el gallego lenguas oficiales de la UE.



Por primera vez en el Congreso se distribuirán auriculares a los 350 diputados que quieran escuchar las intervenciones que harán en sus lenguas maternas portavoces y diputados.



Los diputados de ERC y Junts per Catalunya utilizarán ya el catalán en todas sus intervenciones, mientras que los del PNV emplearán indistintamente este martes y en otras ocasiones el castellano y el euskera, como hacen habitualmente en el Parlamento vasco. "Iremos acomodándolo en función de las circunstancias", ha dicho su portavoz parlamentario, Aitor Esteban.



Y algo parecido harán los parlamentarios de EH Bildu, aunque ellos han concretado que gran parte de sus intervenciones serán en euskera, insistiendo en que actuarán "con sentido común" y que utilizarán los mismos criterios bilingües que emplean en el resto de instituciones autonómicas y mitines", ha apuntado su portavoz, Mertxe Aizpurua.



Por el grupo parlamentario plurinacional Sumar, intervendrán este martes en diversas lenguas su portavoz, la gallega Marta Lois, y el diputado de Catalunya en Comú Gerardo Pisarello, mientras que el portavoz del BNG, Néstor Rego, hablará íntegramente en gallego.



La nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, adquirió en la sesión constitutiva de las Cortes el compromiso de permitir el uso de las lenguas cooficiales para que la diversidad lingüística llegara al pleno cuanto antes, pese a las críticas de PP y Vox que consideran que es una decisión impuesta y sin consenso.



Para ello, la Cámara Baja ha provisionado un máximo de 279.849 euros hasta final de año para costear los gastos derivados de su uso en los plenos que se celebren desde este martes hasta finales de año.



No se trata de una previsión de gasto ya cerrada, sino de una estimación del coste máximo que podría suponer la aplicación de esta medida, para lo que se contará con una bolsa de 12 traductores, trabajadores autónomos que se encargan también de las traducciones simultáneas en el Senado.



Estos profesionales homologados facturarán por servicio (entre 80 y 100 euros por hora, según algunas fuentes) y trabajarán en remoto, por lo que durante los plenos no estarán presentes ni en el hemiciclo ni en ninguna otra dependencia del Congreso.



Para el estreno este martes se contará con seis traductores, un número que en cada sesión puede variar en función de la necesidades.



La señal del pleno irá directamente traducida a las televisiones, las cabinas de prensa y por "streaming" con el audio original y la voz del traductor por encima y con subtítulos en castellano.



Dentro el hemiciclo habrá además dos pantallas, una situada en la barandilla de la tribuna de prensa y otra en la de invitados, para que los diputados puedan leer los subtítulos.