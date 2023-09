Ayuso cree que “hay una ruptura” en el PSOE y defiende “el acto de valentía” de González

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que cree que “hay una ruptura entre el PSOE y unos cuantos dirigentes que ven cómo se les acaba el crédito” y considera “un acto de valentía” que el expresidente Felipe González discrepe de la actual dirección por la amnistía porque “demuestra que este no es el socialismo”.



Díaz Ayuso ha participado en el Foro del diario El Mundo y ha hablado de las discrepancias que hay, según ella, entre los socialistas porque algunos de ellos “se entregan a lo que sea, a los brazos de Puigdemont, que ayer mismo ofendía de esa manera al presidente del Gobierno”. “Hay que tener dignidad para decirle a este señor que no, pero el poder es el poder”, ha añadido.



Por ello, la presidenta madrileña ha destacado que “el problema no es de otros, lo tienen en su foro interno” del PSOE cuanto aquellos socialistas “que sí ganaban elecciones alzan la voz y dicen que esto no es lo que habíamos acordado entre todos”, mientras la dirección actual del PSOE está “faltando a la propia palabra del socialismo”.



Díaz Ayuso ha añadido que le parece “un acto de valentía de González que demuestra mucho” que se haya impuesto a la amnistía, “tanto por él como por muchos ex dirigentes que hablan y demuestran que este no es el socialismo”.



En este sentido, la dirigente popular ha indicado que José María Aznar “ha sido el mejor presidente de España en democracia” y considera que es el momento de que "todos los presidentes de la democracia, igualmente válidos elegidos, se pronuncien ante estos disparates”.



La líder del PP de Madrid ha lamentado que la dirección actual del PSOE buscará una manera de decirnos cuál es el camino, pero cree que “todo lo tienen hablado” con los independentistas para conformar gobierno.



“Nos intentan acostumbrar a todo y luego hay una base de políticos que tragan con todo y lo defienden todo. Si hace dos mese la amnistía era casi ofensivo hoy vemos cómo se ponen con ello. Crean un marco y quien disiente es expulsado”, ha zanjado.