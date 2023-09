"Hay que impedir que Sánchez y Puigdemont se puedan salir con la suya"

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha hecho referencia a la situación política nacional y ha indicado que la prioridad del PP es "garantizar la igualdad de todos los españoles para impedir que Sánchez y Puigdemont se puedan salir con la suya". "El representante de Junts exige privilegios para los independentistas catalanes intentando romper con la igualdad entre españoles", comentó.

Tellado realizó estas declaraciones durante el acto de inicio del nuevo curso político del PP de Canarias celebrado hoy sábado en el municipio de Arucas, en Gran Canaria, indicando que "ha llegado la hora de asumir los resultados de las elecciones generales, de aceptar que Feijoó fue el más votado y que de cara a la sesión de investidura de los próximos 26 y 27 de septiembre cuenta con 172 votos a favor y Sánchez tiene menos, 171".

"Es imposible que tenga más porque es de suponer que no pueda aceptar las condiciones que ha exigido Puigdemont; son inasumibles para cualquier demócrata, inasumibles constitucionalmente, tanto la petición de una amnistía general como la convocatoria de un referéndum ilegal", manifestó Tellado.

El vicesecretario de Organización de los populares recordó que desde el PP piden a Sánchez que "abandone la espiral en la que se ha metido, que vuelva a la realidad, que deje de hacer piruetas para sostener lo insostenible y acepte la realidad". Vamos a trabajar duro para convencer de lo razonable en una democracia madura y moderna; apostilló.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, ha mostrado su apoyo al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmando que debería ser el presidente del Gobierno de España.

"Con ello no solamente ganaría el conjunto del país, también Canarias porque conoce a la perfección cuáles son nuestras necesidades y ha mostrado en más de una ocasión su enorme sensibilidad con esta tierra y con los canarios. Con él, llevando las riendas de nuestro país, habrá motivo para albergar la esperanza, con responsabilidad y buena gestión, y dejaremos de ser ciudadanos de segunda", sentenció.

Durante su intervención, el líder de los populares en las Islas ha asegurado que la "incertidumbre política" por la que atraviesa España afecta a las inversiones en el Archipiélago. "Ante ello, desde el Ejecutivo regional estamos haciendo un gran esfuerzo para convertir a las Islas en un lugar interesante para invertir", aseveró.

Domínguez lamentó que bajo la presidencia de Sánchez Canarias ha padecido un "abandono absoluto". "Ha dado la espalda a todo lo importante y a todo lo que importa", indicó, poniendo como ejemplo la "política de brazos cruzados que ha mantenido durante los últimos cuatro años frente a la crisis migratoria o con respecto a las ayudas para los afectados por la reciente erupción volcánica de La Palma".

"No ha entendido ni ha querido entender las peculiaridades de nuestra tierra, las necesidades de los canarios", prosiguió el presidente autonómico del PP. "Las Islas han estado más lejos que nunca del resto del territorio nacional debido a la desidia de Sánchez, nos ha dejado en el vagón de cola en todo porque Canarias no es de su interés, no nos necesita para mantenerse en el Gobierno y prefiere mirar hacia otros puntos de la geografía española, donde se encuentran aquellos que pueden garantizar su permanencia en La Moncloa", aseguró.

Por otra parte, Manuel Domínguez expuso algunas de las medidas impulsadas desde el Gobierno de Canarias en los dos últimos meses que "beneficiará" a las familias del Archipiélago, entre las que destacó la bonificación al 99,9% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; la implantación, a partir del 1 de enero de 2024, de la cuota cero para los autónomos; y la "rápida" respuesta que se ha ofrecido para garantizar que los 1.196 menores matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil puedan acceder a esta educación a pesar de la falta de plazas suficientes en los centros públicos.

Por último, Domínguez se dirigió a los cargos públicos y orgánicos de su formación, así como a los afiliados y simpatizantes que acudieron a la sala principal del Jardín de la Marquesa de Arucas, agradeciendo "el esfuerzo y el trabajo" realizado durante el último año. "Hoy tenemos un partido más unido que nunca, más fuerte, perfectamente engrasado y cohesionado, con músculo. Un partido que sigue apostando por el municipalismo como eje central de sus actuaciones y desde el que seguiremos actuando con responsabilidad e ilusión por Canarias y para los canarios", concluyó.