Belarra dice que "es imprescindible que Irene Montero siga al frente de Igualdad"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido este sábado que es "imprescindible que Irene Montero siga al frente de Igualdad" en un gobierno de coalición, como "mejor contribución" de su partido, y ha avisado a Sumar de que no volverán a aceptar acuerdos como en el que fue vetada para las listas electorales.



"Acuerdos en esas condiciones no se pueden volver a repetir", ha subrayado la también ministra de Derechos Sociales en funciones en el acto "Con vosotras, Podemos", celebrado en Madrid y organizado por el partido para reafirmar su acción diferenciada dentro de Sumar y su reclamación de permanecer en el Gobierno si se reedita el de coalición con el PSOE.



Belarra ha anunciado asimismo "un proceso de reflexión y debate colectivo" para que todos los inscritos debatan hasta el 4 de noviembre un documento político de fortalecimiento del partido, que será presentado esta tarde, después de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal del partido.



Según ha dicho Belarra a su militancia, la integración de Podemos en las listas de Sumar fue "un proceso que no se puede llamar de unidad".



Además, ha defendido la acción de Montero en el Ejecutivo y ha apostado por trabajar "en equipo". "No se deja nunca caer a la gente que se ha puesto en la primera línea", ha afirmado.



Para reeditar el Gobierno de coalición, la líder de Podemos ha abogado por firmar objetivos como aumentar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.500 euros esta legislatura, que se ponga tope al precio de los alimentos, que se finiquite la ley mordaza, que se aporten soluciones a la emergencia habitacional y que se apruebe una ley antirracista.



"Podemos ha sido y es el motor de las mejores transformaciones del Gobierno de coalición", ha enfatizado Belarra, quien cree que han "demostrado que se puede estar en la administración pública entendiendo también que es un terreno de combate donde representar a los de abajo", por lo que si les atacan, ha añadido, "bendito ruido" el que logra "éxitos políticos".



"Lo contrario del ruido es que las cosas se queden como están, que nada cambie, plegarse a las fuerzas conservadoras del Gobierno", ha subrayado, al tiempo que ha temido que el PSOE aspire a "una legislatura de prórroga, de transición".



La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha prometido "lealtad" a Belarra y le ha agradecido su "firmeza y valentía" en las difíciles decisiones de los últimos meses, de integración en Sumar, "frente a imposiciones que no se le han pedido a ninguna otra fuerza política".



"El feminismo es el motor de nuestra democracia", ha dicho Montero, quien ha culpado al Ministerio de Justicia de los posibles fallos de la ley del solo sí es sí, y ha añadido que es un motor necesario "también en el Gobierno de coalición y también esta legislatura".



Ha recordado que hace cuatro años Podemos se mantuvo firme para defender la entrada en el Ejecutivo, aunque "la progresía mediática" les instaba a un acuerdo programático con el PSOE, en comparación con el momento actual.



"Tenemos que estar en el Gobierno, porque la vía republicana es la única posible para la democracia", ha sostenido la coportavoz Isa Serra, mientras que la secretaria de organización, Lilith Verstrynge, ha reclamado para Podemos dentro de Sumar "soberanía, voz propia y capacidad de acción política", ya que es una formación "que tiene colmillo y que sabe morder".



Verstrynge ha apuntado que "lo que ayer era vanguardia hoy es sentido común", como el consentimiento femenino para el sexo o entender España como plurinacional, porque el conflicto catalán "no se resuelve con porrazos, sino con política" ni con "el señor de la guerra pidiendo que arda Cataluña, el señor Aznar".



Vicky Rosell, delegada del Gobierno para la violencia de género, ha recordado el "Estado de la corrupción" que observó como juez y le hizo entrar hace ocho años en las listas electorales de Podemos como independiente, y cómo "nunca" se sintió sola después pese a apartarse temporalmente de la política por acusaciones falsas.



El exjemad Julio Rodríguez ha defendido su permanencia "para siempre" en la dirección de Podemos pese a los "ataques descomunales" que recibe, "por lealtad, coherencia y perseverencia", mientras que la coordinadora catalana del partido, Conchi Abellán, ha celebrado los resultados del 23J en Cataluña, al demostrar que es "la resistencia del fascismo".



Otras dirigentes han reclamado defender "con uñas y dientes" los servicios públicos ante "el capitalismo despiadado", como María Teresa Pérez, y "velar por el bien común", como la líder andaluza, Martina Velarde.



Cientos de personas se han quedado sin poder entrar al Círculo de Bellas Artes, pese a haber habilitado Podemos varias salas para seguir el acto que se celebraba en el auditorio, con más de mil espectadores, y Belarra y Montero han salido a la Gran Vía madrileña para saludar a quienes no podían acceder por el aforo completo.



Entre los asistentes han estado representantes de otros partidos, como el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, aclamado a su llegada, y miembros de EH Bildu, Alianza Verde e IU.