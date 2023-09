Solo el 2% de los hogares ha renegociado su hipoteca pese a la subida de tipos de interés

Un total de 101.857 hogares han realizado modificaciones en sus hipotecas desde que comenzaran a subir los tipos de interés en la eurozona en julio de 2022, lo que representa únicamente un 2 % de los más de 5,6 millones de familias sujetas a obligaciones financieras sobre su vivienda.



Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por EFE, 54.313 hogares han realizado cambios en sus hipotecas en el primer semestre de 2023, un 20 % menos que en el mismo periodo de 2022, cuando se registraron 65.641 y todavía no se notaban los efectos del alza de los tipos de interés.



Precisamente, esta reducción cuadra con el desplome de la firma de hipotecas, cuyo número cayó un 28 % en junio respecto a este mes en 2022.



Los usuarios más perjudicados por las decisiones del Banco Central Europeo (BCE), encargado de la política financiera de la eurozona, son aquellos que en los últimos años firmaron una hipoteca de tipo variable.



Según la Asociación Hipotecaria Española, más de 4 millones de hogares estaban sujetos a este tipo de hipotecas en junio de 2022, un 70,5 % de los más 5,6 millones de préstamos activos en dicho mes, un porcentaje que en 2017 superaba el 91 % del total.



Así, el número de hipotecas variables en España ronda los 3,95 millones. Sobre esta cifra, el porcentaje de los hogares que han renegociado su hipoteca para tratar de mejorar las condiciones desde que en julio de 2022 el BCE subió por primera vez los tipos de interés en más de una década para comenzar así una senda alcista que hoy continúa no llega al 3 %.



Esta misma semana el BCE subió sus tipos de interés por décima vez consecutiva desde julio de 2022, en un cuarto de punto, hasta el 4,5 %, máximo desde mayo de 2001, porque espera una inflación más elevada debido al precio de la energía y pese a que la economía se estanca y se teme que entre en recesión.



Para frenar los efectos del alza de los tipos de interés sobre el bolsillo de las familias españolas, el Gobierno pactó con la banca la instauración de un código de buenas prácticas con el que se busca proteger a las familias más vulnerables con medidas que faciliten la amortización de los préstamos o el cambio de su hipoteca a un tipo fijo.



Esta iniciativa, que comenzó a aplicarse en enero de 2023, ha provocado un aumento del 14 % en el número de cambios registrales en los seis primeros meses año del año en comparación con el semestre inmediatamente anterior, cuando se contabilizaron 47.544.



Sin embargo, no todos los cambios estarían provocados por el código de buenas prácticas, ya que el número de solicitudes de adhesión a este programa recibidas por los bancos rondaba las 33.000, según informó a comienzos del verano la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño.



Se trata de una cifra muy por debajo de la prevista por el ministerio, que cifró en un millón el número de hogares que se beneficiarían del acuerdo con las entidades financieras.



SUBEN LOS CAMBIOS DE BANCO Y BAJAN LAS RENEGOCIACIONES



La medida gubernamental incluía la posibilidad de pasar de un interés variable a uno fijo sin ningún coste, siempre que se realizara en el mismo banco.



No obstante, las novaciones, cualquier cambio en las condiciones del préstamo hipotecario con la misma entidad bancaria, habrían descendido en este periodo según los datos extraídos del INE, en los que se incluyen viviendas, pero también fincas rústicas y urbanas.



Así, las renegociaciones se situaron en junio en 8.633, un 44 % menos que en el mismo mes del año anterior, en el que se anotaron 12.440.



También descendieron un 10 % las sustituciones de deudor, al pasar de 559 a 505.



Por el contrario, sí que se incrementaron los traslados de hipoteca a otra entidad, en concreto un 8 %, desde los 1.877 del año anterior hasta los 2.038 del último registro aportado por el INE.



Lejos quedan los máximos marcados por las novaciones, 45.743 en septiembre de 2009; las subrogaciones de deudor, 5.377 en septiembre de 2008, y las subrogaciones de acreedor, 7.880 en junio de 2009, impulsados por la crisis económica de 2008.