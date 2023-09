Podemos convoca a sus bases para reivindicarse ante el riesgo de diluirse en Sumar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha convocado este sábado a la militancia en un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para reivindicarse como la "única" fuerza transformadora y de utilidad ante el riesgo de quedar completamente invisibilizados dentro de Sumar.



Podemos quiere que este acto, que comienza a las once de la mañana, sirva de rearme ideológico de los morados ante el nuevo curso político en el que mantienen la tensión con Sumar y en una etapa marcada por la incertidumbre al no haberse despejado la duda de si habrá o no repetición electoral.



Belarra y la secretaria de Acción Política y ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, reunirán a sus bases después de llevar unos días manteniendo el pulso a Yolanda Díaz por no querer negociar ahora que Montero pueda seguir como ministra en un eventual Gobierno de coalición progresista y por no entrar en el reparto de portavocías adjuntas del grupo parlamentario.



Precisamente, la titular de Igualdad, que sigue en el centro de la polémica por la ley del sí es sí con la reciente rebaja de la condena a uno de los violadores de La Manada, será una de las protagonistas de este acto, ya que Podemos exige que siga en el Gobierno si hay investidura de Pedro Sánchez mientras Sumar insiste en que no toca hablar de ministros sino de contenidos programáticos.



Asistirán a esta convocatoria, entre otros, el exjemad Julio Rodríguez, la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, y la portavoz, Isa Serra.