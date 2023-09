Podemos convoca a la militancia para rearmarse frente al riesgo de invisibilidad en Sumar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha convocado mañana a la militancia en un acto en el Círculo de Bellas Artes para reivindicarse como la "única" fuerza transformadora y de utilidad ante el riesgo de quedar completamente invisibilizados dentro de Sumar.



Podemos quiere que este acto sirva de rearme ideológico de los morados ante el nuevo curso político en el que mantienen la tensión con Sumar y en una etapa marcada por la incertidumbre al no haberse despejado la duda de si habrá o no repetición electoral.



Belarra y la secretaria de Acción Política y ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero reunirán mañana a sus bases después de llevar unos días manteniendo el pulso a Yolanda Díaz por no querer negociar ahora que Montero pueda seguir como ministra en un eventual Gobierno de coalición progresista y por no entrar en el reparto de portavocías adjuntas del grupo parlamentario.



Asistirán a esta convocatoria, entre otros, el exjemad Julio Rodríguez; la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell; y la portavoz, Isa Serra.



Con Podemos en horas muy bajas tras hundirse en las autonómicas y municipales de mayo y quedarse con 5 diputados en el Congreso en las del 23J, la dirección se centra en este momento en conseguir tener un papel relevante dentro de la coalición de Yolanda Díaz y no ser una fuerza más.



Por eso, mañana, en el Círculo de Bellas Artes, van a poner el foco en que con su trabajo en el anterior Ejecutivo con el PSOE han demostrado "su capacidad de transformación y su utilidad para la ciudadanía, logrando lo que parecía imposible", han señalado fuentes de Podemos.



Y quieren buscar la complicidad de la militancia porque ésta "es clave para afrontar el alto coste que, en ocasiones, han tenido que asumir por impulsar estos avances", han señalado refiriéndose especialmente a los relacionados con "la protección sin precedentes" frente a la crisis del covid y económica y la puesta en marcha de "una nueva generación de derechos sociales y feministas".



Precisamente, Montero, que sigue en el centro de la polémica por la ley del sí es sí con la reciente rebaja de la condena a uno de los violadores de La Manada, será una de las protagonistas de este acto, ya que Podemos exige que siga en el Gobierno si hay investidura de Pedro Sánchez mientras Sumar insiste en que no toca hablar de ministros sino de contenidos programáticos.