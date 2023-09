La exdirigente socialista Elena Valenciano cree que "no es posible" una ley de amnistía

La consejera de Estado y exidirigente socialista Elena Valenciano considera que "no es posible" que el PSOE acepte una ley de amnistía, tal y como exige Junts a cambio de avalar la investidura de Pedro Sánchez, porque una medida "tan importante y tan irreversible" solo puede hacerse con un consenso muy amplio.



"Me parece difícil que se decrete una amnistía como moneda de cambio a las peticiones del señor Puigdemont", ha asegurado Valenciano en declaraciones en Onda Cero, donde ha enfatizado que la situación del Parlamento tras las elecciones del 23J hace también muy complicado que se llegue a acuerdos.



Para Valenciano, el Gobierno en funciones tendrá que tratar de negociar "hasta el límite", pero ese límite, ha subrayado, "tiene que ser la Constitución".



"Así lo ha dicho el PSOE, por eso yo quiero creer que esta amnistía, tal y como está planteada por el señor Puigdemont, no se llevará a cabo", ha zanjado.



Respecto a la posibilidad de una ley de amnistía, se ha mostrado también crítico el expresidente socialista madrileño Joaquín Leguina, quien, en declaraciones en la cadena COPE, ha animando a sumarse a las protestas. "Si se hace la amnistía y se permite el referéndum, España se rompe. Es muy grave para todos los españoles. ¿A quién representa Puigdemont?", se ha preguntado.



Leguina ha justificado las protestas previas a conocer el texto de una futura ley de amnistía, porque entiende el momento es ahora y considera "preferible" ir a unas segundas elecciones.



Tanto Valenciano como Leguina han lamentado la expulsión del PSOE de Nicolás Redondo Terreros tras más de cuatro décadas de militancia.



"La noticia de que un partido expulse a alguien nunca es una buena noticia", ha dicho Valenciano antes de valorar que Redondo es mucho más que alguien que ahora es crítico con la dirección del PSOE, porque tiene una trayectoria que avala su lealtad a las siglas.



Más duro se ha mostrado Leguina que ha revelado que tiene dos expedientes de la dirección del partido.



"El caso de Nicolás es una barbaridad, ni siquiera han abierto un expediente. El PSOE no existe, existen unas siglas propiedad de Pedro Sánchez. Es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas", ha asegurado.