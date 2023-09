Aznar y Rajoy participarán en el acto de Feijóo en la calle

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy participarán el 24 de septiembre en el acto en la calle que protagonizará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a 48 horas del debate de investidura, que el PP anunció inicialmente como un acto de "rechazo" contra la amnistía de los implicados en el "procés".



Fuentes del PP han trasladado este viernes a los medios la participación de ambos expresidentes, después de que Aznar asegurase ayer que acudiría si el partido así lo quería.



El PP ha informado además de que la cita, a mediodía del 24 de septiembre, se mueve de la primera ubicación anunciada, la plaza de España de Madrid, a la Avenida de Felipe II, por "cuestiones de aforo, disponibilidad y de accesibilidad".



Explica el PP que este acto de partido, al que no ha invitado finalmente a otras formaciones, "servirá para definir algunas de las prioridades que marcarán el discurso de investidura", defender la igualdad de los españoles y también manifestar el "rechazo" del partido a cualquier "planteamiento que pase por tratar de un modo diferente a los ciudadanos de uno u otro territorio".



"En ese sentido, el riesgo de que el PSOE acepte amnistiar a los políticos que desafiaron al Estado, borrar las consecuencias jurídicas del procés y agasajar a quienes desafiaron a España contará con el rechazo expreso del candidato, que recordará que su propuesta será diametralmente diferente", agrega el PP.



El PP define así los contornos del acto, un evento de partido en el que Feijóo dará un discurso antes del de su investidura y que tratará el rechazo a la amnistía, pero no será únicamente en protesta contra esta exigencia de ERC y Junts.



Sobre Aznar y Rajoy destaca el PP que son "los dos dirigentes del PP que con anterioridad han sido designados por Su Majestad el Rey para formar Gobierno" y que "acompañarán a quien tiene ahora dicha responsabilidad".



El PP busca además que este acto sirva para que "cualquier ciudadano pueda escuchar en primera persona las prioridades de quien está a cuatro votos de ser presidente del Gobierno". "Feijóo avanzará qué haría él con su país si tuviera la posibilidad de ser presidente, pero también lo que no haría nunca para presidir el Gobierno de España", subrayan.



Feijóo y Aznar protagonizan este viernes la claUsura del Campus Faes en medio de la controversia por la llamada del expresidente a movilizarse contra la amnistía, que provocó acusaciones de golpismo por parte del Gobierno.