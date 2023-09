Nadia Calviño, sobre la carrera para presidir el BEI: no podemos dar nada por sentado

La vicepresidenta de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, dijo este viernes que no se puede dar por sentado que su candidatura para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tenga ventaja dada la calidad del resto de candidatos al cargo.



Calviño se pronunció así en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea que se celebra en Santiago de Compostela, en la que los Veintisiete abordarán la cuestión pero no prevén elegir todavía un nombre.



"Dado el calibre de los competidores y de las personas que se están presentando para el puesto, creo que no podemos dar nunca nada por sentado", indicó la vicepresidenta española preguntada sobre si su candidatura tiene más probabilidades de éxito dado que Margarita Delgado no ha sido nominada para liderar el supervisor bancario europeo.



Durante la reunión el ministro belga de Finanzas, Vicent Van Peteghem, informará a los ministros de Finanzas sobre las consultas que han tenido lugar desde que se abrió formalmente el proceso de elección el viernes pasado, aunque este descartó que la nominación vaya a producirse en Santiago.



"No creo que haya que forzar (...). Creo que no estamos todavía en ese punto", dijo a su llegada al encuentro.



Calviño insistió en que no tiene intención de discutir con sus homólogos sobre la elección y las diferentes candidaturas, ya que no le "parecería adecuado" puesto que ejerce de presidenta de las reuniones y el encuentro se celebra, no solo en España, sino en su Galicia natal.



Señaló además que el Gobierno español ha "apoyado decididamente" la candidatura de Margarita Delgado, a quien consideró "una excelente profesional", y recordó que el nombramiento de la alemana Claudia Buch para el puesto aún está pendiente de validación por el Parlamento Europeo.



Destacó, asimismo, que de convertirse en presidenta del BEI se trataría de la primera vez que esta institución "fundamental" estaría presidida por un español y por una mujer.



Calviño parte a priori como favorita para el puesto, junto a la hasta ahora comisaria de Competencia europea, Margrethe Vestager, en una carrera a la que también concurren el exministro de Finanzas italiano Daniele Franco y dos vicepresidentes del BEI, la polaca Teresa Czerwinska y el sueco Thomas Ostros.



A su llegada la reunión, varios de los ministros aseguraron que aún no se han decantado por un candidato y señalaron que no esperan una decisión en Santiago.



"Hay varios candidatos bien calificados, entre ellos Calviño", dijo el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, quien señaló que espera una decisión cuando los Veintisiete tengan "una imagen clara de a dónde debe ir el BEI", del que consideró que "puede ser más ágil".



Por su parte, el titular francés de Finanzas, Bruno Le Maire, consideró que ninguno de los candidatos "tiene todas las habilidades necesarias" y dijo que su país anunciará su posición más adelante, una vez hayan consultado con todos los ministros.



De momento, solo Portugal se ha pronunciado abiertamente a favor de Calviño, quien agradeció al país vecino un "apoyo decidido" que, consideró, "refleja el alineamiento absoluto de posturas en materias europeas" de los gobiernos español y portugués.