Feijóo y Aznar coinciden en plena polémica por la movilización frente a la amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente José María Aznar protagonizan este viernes la clausura del Campus FAES en medio de la polémica por el llamamiento de Aznar a movilizarse contra la amnistía, que ha indignado a la izquierda y ha respaldado el PP, formación que además ha convocado un acto en Madrid.



El Campus de FAES será además la primera ocasión en la que ambos líderes coincidan tras las elecciones generales, en las que el PP no logró junto a Vox la mayoría que esperaba para poder llegar a la Presidencia del Gobierno, para la que en estos momentos Feijóo no tiene apoyo suficiente.



Feijóo cerrará este campus tras la charla que Aznar mantendrá con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, acerca de los desafíos que enfrenta Europa en un contexto de guerra en Ucrania.



El líder del PP se verá así con Aznar tras llevar a la calle su oposición frente a la amnistía que ERC y Junts exigen al socialista Pedro Sánchez y cuando la izquierda asegura que es el expresidente del Gobierno quien marca el paso a Feijóo.



El PP anunció el miércoles la celebración el próximo 24 de septiembre de un gran acto, que no manifestación, contra la amnistía, aunque después ha ligado este evento al debate de investidura de Feijóo, que se celebrará dos días más tarde, los próximos 26 y 27 de septiembre.



Feijóo habló de este acto el lunes en una comida junto a sus barones, pero el PP no lo anunció hasta el miércoles, una vez que Aznar había llamado ya a una movilización cívica como la del Basta ya contra ETA, que sacó a los españoles a las calles tras el asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco.



El PP respaldó a Aznar ante las acusaciones de golpismo y de alentar una rebelión que le hizo el Gobierno y anunció que acto abierto contra la amnistía, en un paso más dentro de una estrategia centrada hasta ahora en las instituciones.



Las diferentes posturas del PP, que hasta hace una semana defendía el diálogo con Junts, han provocado que sus rivales, a izquierda y derecha, cuestionen la coherencia de este partido y se pregunten quién mueve realmente los hilos en el seno de la formación.



Aznar buscó despejar cualquier duda al respecto en un entrevista mantenida ayer con COPE en la que denunció que se busquen "resquicios" a su relación con Feijóo, de la que dijo que "no puede ser más sólida y mejor".



Por otra parte, en el calendario figura la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana el próximo 8 de octubre en Barcelona, a la que acudirán la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también Vox, mientras que el PP no ha aclarado si asistirá Feijóo.