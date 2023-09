El PSOE expulsa a Nicolás Redondo por "reiterado menosprecio a las siglas" del partido

El PSOE ha expulsado del partido al que fuera líder del PSE Nicolás Redondo Terreros por "reiterado menosprecio a las siglas" de esta formación, en una decisión tomada en la Ejecutiva Federal del pasado lunes, según han confirmado a EFE fuentes socialistas este jueves.



Estas mismas fuentes señalan que Redondo "no hizo alegaciones para defenderse durante el proceso" y subrayan que los ocho millones de votantes socialistas "merecen un respeto y también una organización con 140 años de historia".



Sin embargo, Redondo ha asegurado a EFE que ha conocido su expulsión del PSOE por los medios de comunicación y ha negado que actualmente tuviera abierto un expediente en el partido, ya que afirma que el que le abrieron por aparecer junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un acto institucional en 2021 quedó cerrado.



Fuentes socialistas señalan a EFE que la Comisión de Ética y Garantías del PSOE abrió un segundo expediente a Redondo hace semanas, sin concretar la fecha exacta, y que la Ejecutiva Federal decretó su expulsión del partido en su reunión del pasado lunes, después de que el exlíder del PSE no presentara alegaciones en el plazo previsto para ello.



Además, estas fuentes no aclaran si la expulsión ha sido motivada por declaraciones concretas de Redondo, limitándose a decir que "están en toda la prensa nacional".



El PSOE abrió un expediente a Redondo y al expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina después de que en abril de 2021, durante la campaña para las elecciones autonómicas, ambos se fotografiaran junto a Ayuso en una visita institucional a la Fundación Alma Tecnológica, donde los dos ocupan cargos de responsabilidad.



El PSOE aceptó las alegaciones presentadas a ese expediente por Redondo, que no fue expulsado en ese momento del partido, pero no las de Leguina, al que dieron de baja como militante socialista.



En los últimos meses, Redondo, sobre todo como portavoz del colectivo Fernando de los Ríos, se ha convertido en una de las voces más representativas de los socialistas críticos con la gestión del presidente de Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.



En nombre de esa asociación, Redondo ha protagonizado diversos actos en los que ha criticado medidas como la aprobación de la ley de memoria democrática, los pactos del PSOE con ERC y EH Bildu y la reforma de los delitos de sedición y malversación.



Recientemente, el ex secretario general del partido en Euskadi criticó la posible aprobación de una ley de amnistía, que es uno de los requisitos exigidos por el expresidente Carles Puigdemont para empezar a negociar una investidura, al señalar que acordar esta medida "con una persona que se ha fugado de España, pero no ha asistido a los juicios que le corresponden, solo por hacer un Gobierno es dinamitar el sistema del 78".