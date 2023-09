Víctimas y agentes: Ternera tiene que hablar ante la Justicia, no en un plató

Víctimas del terrorismo, policías nacionales y guardias civiles consideran que la proyección del documental de Jordi Évole sobre el exjefe de ETA, Josu Ternera, muestra la debilidad del Estado de Derecho, pues donde debería comparecer un etarra es ante la Justicia y no en un plató lanzando "monsergas".



En un comunicado, las asociaciones de víctimas AVT y Dignidad y Justicia; los sindicatos policiales SUP, UFP, CEP y SPP; y las asociaciones de guardias civiles Unión GC, AEGC y ASES-GC, se muestran en contra de la proyección en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián del documental "No me llames Ternera", en el que se incluye una extensa entrevista de Jordi Évole al exdirigente de ETA.



Las organizaciones firmantes consideran que la emisión de esta entrevista humilla a las víctimas y supone "una muestra de debilidad del Estado de Derecho, que se muestra incapaz de conseguir que Ternera afronte sus responsabilidades en la sala de un tribunal de Justicia"



Opinan que la Fiscalía debe pedir la grabación y considerar de forma urgente la emisión de la cinta como un acto de humillación a las víctimas porque actuar a posteriori "no tiene sentido".



Y concluyen: "Los ciudadanos no pueden perder sensibilidad ante lo que supuso una banda terrorista que acabó con más de 800 personas inocentes. Aún hay 379 crímenes de ETA sin resolver. En lugar de lanzar monsergas ante las cámaras, Ternera debería comparecer ante la justicia y colaborar en la resolución de estos asesinatos".