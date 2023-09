Podemos mantiene el pulso a Yolanda Díaz y no se resigna a quedar fuera del Gobierno

Podemos mantiene el pulso a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y ha dejado claro que no se resigna a quedar fuera de un eventual Ejecutivo progresista con el PSOE, si es que finalmente se conforma: "No concebimos que se excluya a Podemos de ese gobierno de coalición".



De esta manera, lo ha expresado el diputado morado Javier Sánchez en una rueda de prensa en el Congreso, donde ha insistido en que es ahora cuando hay que negociar la composición del Gobierno y aunque esta vez no ha citado ningún nombre en concreto, su partido ya está defendiendo que Irene Montero continúe al frente de Igualdad.



En todo caso, Sumar asegura que no está negociando ministerios con el PSOE, sino el contenido del programa de Gobierno y que ahora no toca esa cuestión, algo en lo que coinciden el resto de fuerzas que integran el grupo, como los comunes, cuya representante, Aina Vidal, ha señalado que lo que le gustaría es que hubiera un Gobierno de progreso y ya habrá tiempo de hablar de nombres.



También alineados con las directrices de Sumar se han posicionado los diputados de Compromís, Águeda Micó, y la Chunta, Jorge Pueyo, que consideran prematuro hablar de reparto de carteras si bien la parlamentaria valenciana ha adelantado que Compromís no ha pedido ni va a pedir ningún ministerio.



Otra de las cuestiones que ha criticado el diputado de Podemos ha sido que su formación se haya quedado sin una portavocía adjunta del grupo parlamentario de Sumar y espera que Díaz rectifique, aunque no verían mal, según fuentes de los morados, un sistema de rotación como ha planteado IU y que Sumar ya ha desestimado.



"Es un error que se haya invisibilizado a Podemos y a otras organizaciones", ha señalado Sánchez refiriéndose, entre otras a IU, que también se ha quejado por este motivo aunque su líder, Alberto Garzón, no ha querido echar leña al fuego al señalar en declaraciones en Ifema que estas cuestiones internas "tienen que tener un papel secundario".



Aina Vidal ha dado por zanjado el tema de las portavocías del grupo y ha pedido que no se le dé más vueltas porque está cerrado, aunque han empezado a elaborar el reglamento de funcionamiento interno del grupo donde todos pueden hacer sus aportaciones y se acordará entre todos, según ha explicado la portavoz de los comunes.



En este escenario donde se mantienen las discrepancias entre Sumar y Podemos y en el que los morados parecen ser el verso suelto, Javier Sánchez ha advertido además que la coalición tiene que funcionar como tal y eso implica que puedan ejercer su autonomía, también a la hora de votar, como se ha hecho anteriormente.



Aunque por ahora no tienen en mente ir por libre en el Congreso, han precisado las mismas fuentes de Podemos, sí están peleando porque Sumar reconsidere las decisiones que les han dejado a ellos al margen.



Los diputados de Compromís y la Chunta han apuntado al respecto que en sus pactos con Sumar serían estas fuerzas las que marcarían el sentido del voto de la coalición en las materias específicas de sus territorios si bien Micó ha precisado que en asuntos más conflictivos se estudiará la manera en la que pueda haber libertad de voto.



De momento, el sábado Podemos ha convocado un acto con la militancia en el Círculo de Bellas Artes para rearmarse de cara a esta nueva etapa política y marcar perfil propio ante Sumar.



Quieren poner el acento en que la forma de hacer política de Podemos "va a ser más necesaria que nunca", ha dicho Sánchez, reivindicar el papel clave que ha tenido el partido en el anterior Ejecutivo y exigir su presencia en el próximo Gobierno de coalición.