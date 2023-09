La ministra Calviño no se entera: "No nos consta que se esté especulando con el aceite"

La vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno no tiene constancia de que en el ámbito de la distribución se esté especulando con el precio del aceite de oliva, que en agosto registró una subida interanual del 52,5 %.



"No, nos consta (que haya especulación) y si así fuese, habría que tomar medidas", ha dicho Calviño en declaraciones a TVE, donde ha explicado que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) está vigilando la evolución del precio de venta del aceite.



Según ha dicho, el encarecimiento se explica por años consecutivos de malas cosechas y sequía, mientras que las diferencia de precios entre establecimientos y países viene dada por la gestión de las existencias.



"Estamos muy pendientes de cómo va evolucionando el mercado. Hemos bajado el IVA aplicable justamente para tratar de aliviar este impacto que ya veíamos que iba a llegar y esto se está trasladando directamente en el precio. Eso es lo que nos dice el análisis que está realizando la CNMC", ha afirmado.



No obstante, ha apelado a la responsabilidad de toda la cadena de valor para "ayudar y aliviar la situación de las familias, porque el aceite de oliva es fundamental en la vida y la cocina de los españoles".