El PSOE acusa a Feijóo de limitarse a "obedecer" a Aznar con la protesta por la amnistía

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de limitarse a "obedecer a (José María) Aznar, a (Isabel Díaz) Ayuso y compañía buscando la confrontación" con el acto de protesta que su partido ha anunciado en Madrid contra una posible amnistía.



En declaraciones a los medios en el Congreso, el portavoz socialista ha dicho que esta manifestación pretende "llenar" el "vacío" del PP, ya que asegura que el partido está "vacío de contenido, de propuestas, de liderazgo, y lo que es peor, vacío de un proyecto para España".



"Estamos en el tiempo del PP y de Feijóo, de su investidura. La pregunta es, ¿el PP qué propone para España? La respuesta es nada, una manifestación para atacar a los socialistas", ha declarado en referencia al acto de protesta contra una posible amnistía que el PP prepara en Madrid para el 24 de septiembre, en vísperas de la sesión de investidura de Feijóo en el Congreso.



El PP ha anunciado esta protesta un día después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar instara en un acto a una respuesta cívica de la sociedad española contra una posible amnistía como la hecha en su día contra el terrorismo.



El portavoz socialista considera que Feijóo se limita a "hacer caso u obedecer a Aznar, Ayuso y compañía buscando la confrontación y el enfrentamiento entre ciudadanos".



"España no necesita líderes que no lideran y que lo único que hacen es obedecer fórmulas de un pasado fracasado (...) Esto se lo hicieron a (José Luis Rodríguez) Zapatero, le convocaban concentraciones y manifestaciones en contra de todo aquello que hacía avanzar al país", ha señalado.



En su opinión, lo que necesita España son liderazgos que busquen "la concordia, la convivencia, unir", y afirma que los socialistas van a "trabajar en esa dirección", pero ha rehusado decir si el PSOE o sus votantes están a favor de una ley de amnistía, como exigió el expresidente catalán Carles Puigdemont para empezar a negociar una investidura.



"De eso hablaremos cuando esté encima de la mesa. Éste es el tiempo de Feijóo", ha subrayado.



En la misma línea, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha escrito en la red social X (antes Twitter) que "en el PP manda cualquiera, menos Feijóo", y fuentes socialistas señalan a EFE que Aznar "le marca la agenda" a Feijóo e ironizan al decir que "ojalá sea en Colón la manifestación".



Por su parte, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido este miércoles durante la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso actuar con "absoluta serenidad" frente a "los intentos de desestabilización y llamamiento a la rebelión nacional del PP".



El líder del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha criticado en declaraciones a los medios antes de la reunión el "doble baremo" del PP, al apoyar amnistías "según los problemas que traten, a quién afecten y sobre todo si están ellos o no en el gobierno".



Y el líder de Más País y diputado de Sumar, Íñigo Errejón, ha dicho en tono irónico que no sabe si la protesta del PP es "un acto contra la amnistía o un acto contra el señor Feijóo".