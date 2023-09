Aragonès: "Una declaración unilateral de independencia no serviría de nada ahora mismo"

Horas después de que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) instara a los partidos independentistas a declarar la independencia o convocar elecciones, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que una declaración unilateral de independencia "no serviría de nada ahora mismo".



La manifestación independentista de la Diada -que reunió a 800.000 personas según los organizadores y 115.000 según la Guardia Urbana- finalizó con el aviso de la líder de la ANC, Dolors Feliu, de que la única negociación con el Estado debe ser para la independencia y amenazó con presentar una lista cívica en las próximas elecciones catalanas.



En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio, el presidente catalán y coordinador nacional de ERC ha replicado a esas palabras de Feliu de "elecciones o independencia". "¡Pues independencia, que es en lo que estamos trabajando! Pero la independencia no se hace solo deseándola mucho...", ha respondido.



Aragonès ha apuntado que un proceso de independencia se consigue gracias al "esfuerzo colectivo, obteniendo grandes mayorías internas, reconocimiento exterior y construyendo los caminos. Y eso es lo que intentamos hacer forzando al Estado a una negociación".



Unas negociaciones que pasan, en primer lugar, por una amnistía, que es el "punto de partida"; y, en segundo lugar ,"fijando entre todos un mecanismo para que la próxima vez que votemos sobre la independencia, el resultado sea reconocido por la comunidad internacional".



Porque una declaración unilateral de independencia, ha añadido, "no serviría de nada ahora mismo si no va acompañada de un reconocimiento internacional"; y, de hecho, ha subrayado que "solo si el Estado precedente te reconoce entras a formar parte de la ONU".



Aragonès, quien se sintió "muy cómodo" asistiendo este lunes a la manifestación tras su ausencia en 2022, ha asegurado que la relación entre ERC y Junts es de "cordialidad" ya que ambos partidos están "condenados a entenderse", especialmente ante las negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno.



Por su parte, Feliu ha expresado este martes su rechazo a una hipotética "operación de perdón" o un "indulto 2.0" para los encausados del "procés" si es "a cambio de que no se haga ningún tipo de declaración de independencia de Cataluña".



En declaraciones a Ràdio 4, la líder de la ANC ha recalcado que la negociación que lleven a cabo ERC y JxCat para la investidura de un presidente del Gobierno español no debe centrarse exclusivamente en conseguir una amnistía, sino que todo aquello que pacten "debe servir para llevar el país a la independencia".



"Todo lo que pase en el Estado español, incluida esta amnistía, debería servir para hacer la independencia de Cataluña", ha dicho.