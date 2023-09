Salvador Illa avisa a ERC y JxCat: "No haremos nada fuera de la Constitución"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado este martes a favor de "explorar" un acuerdo con ERC y JxCat para obtener su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, pero ha advertido: "No haremos nada fuera de la Constitución".



En declaraciones a SER Catalunya, Illa ha evitado pronunciarse sobre si la amnistía que reivindican los independentistas cabe o no en la Constitución y ha reconocido que, sobre esta cuestión, "hay opiniones diferentes en este sentido, no hay una opinión unánime".



Pese a que los socialistas no eran partidarios de impulsar una amnistía, Illa ha señalado que los ciudadanos "hablaron" el pasado 23 de julio y dieron la llave de la gobernabilidad a ERC y JxCat, por lo que hay que comprobar si es posible alcanzar un acuerdo: "Tenemos la obligación de explorar todas las posibilidades".



Eso sí, ha recalcado que aquello que se pacte no podrá salirse del "marco de convivencia" que es la Constitución: "Si hay peticiones que salen de este marco, no será posible" aceptarlas, ha advertido.



No ha querido entrar en detalles sobre el contenido de los posibles acuerdos, ya que se ha mantenido firme en sus "cuatro puntos cardinales" para esta negociación: "prudencia, paciencia, discreción y Constitución".



"Ahora es momento de hacer, más que de hablar", ha insistido Illa, que ha subrayado que los socialistas trabajarán para que haya un acuerdo que evite una repetición electoral, aunque ese es un escenario que "no se puede descartar" en este momento.



De entrada, ha puntualizado, habrá que celebrar el debate de investidura del candidato del PP a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, a finales de este mes.



A Illa le "sorprende" que Feijóo esté "más pendiente de desacreditar" a los socialistas que de "buscar los apoyos que él necesita" para ser investido: "Parece que ha abandonado prematuramente", ha comentado.