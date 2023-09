Núñez Feijóo: "Si acepto lo que acepta Sánchez, el presidente soy yo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este martes que el Gobierno está negociando una amnistía "a favor de una élite política independentista" y ha advertido: "Si yo acepto lo que acepta Sánchez, el presidente soy yo":



En una entrevista en Telecinco a dos semanas del debate de investidura, Feijóo ha considerado que en realidad "esa amnistía es una especie de autoamnistía" que Sánchez se da a sí mismo para conseguir la Presidencia de España, algo que ética y moralmente ha calificado de "reprochable", y "jurídicamente no cabe en la Constitución".



Pero además ha insistido en que es "inaudito" que quien ha perdido las elecciones esté haciendo una amnistía "con las medidas de su traje, para la élite catalana y para él mismo".



Feijóo ha admitido que el PP mantuvo contactos con Junts pero que acabaron una vez que conocieron los requisitos de Puigdemont: "amnistía, declaración de independencia y relación unilateral de Cataluña. Así no, nosotros no aceptamos eso", ha zanjado.



Sobre quien era el interlocutor del PP en esos contactos, Feijóo ha citado a los concejales de Cataluña: "la gente se ve en los plenos, en los parlamentos, en los distintos foros...".



El líder del PP ha abogado "por pasar página del independentismo y hacer pactos de Estado" en los temas que realmente afectan a la ciudadanía.



Preguntado si el PP ha mantenido contactos con barones socialistas no favorables a la amnistía, Feijóo ha dicho que no iba a revelar conversaciones privadas "las haya tenido o no", pero sí ha comentado que "sus excolegas socialistas han sido borrados de la faz de la Tierra. Ya casi no hay, hemos derogado el sanchismo en doce comunidades autónomas".



"El señor Lambán no está, el señor Puig tampoco ni Fernández Vara", y esto ha pasado, según Feijóo, porque Sánchez ha "quemado" todo el PSOE "con tal de salvarse él".