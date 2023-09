La inflación acelera en agosto hasta el 2,6%

La inflación se aceleró en agosto hasta el 2,6 % interanual, tres décimas más que en julio, impulsada por el encarecimiento de los carburantes en un mes en que el precio de los alimentos moderó tres décimas su subida, hasta el 10,5 %



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este martes el dato definitivo del índice de precios de consumo (IPC) de agosto, con el que suma dos meses consecutivos al alza que interrumpen la tendencia de moderación del último año desde que, en el verano de 2022, las tasas superaran el 10 %.



En agosto, la subida del precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas se moderó gracias a la estabilidad de la leche, el queso y los huevos, así como al abaratamiento de la fruta y el menor encarecimiento de la carne, aunque la tasa se mantiene por encima del 10 %, un umbral del que no ha bajado desde marzo de 2022.



El detalle de las rúbricas muestra que en agosto el azúcar era un 42,5 % más cara que un año antes; los aceites y grasas, un 30,9 % -la subida del aceite de oliva fue del 52,5 %-; la carne de porcino, un 15,6 %; las patatas, un 14,3 %, y la leche, un 14,1 %.



Junto a los alimentos, el grupo de vivienda también contribuyó a contener la inflación al abaratar sus precios en un 18 %, un descenso más de tres puntos más intenso que el de julio, ante en menor encarecimiento de la electricidad.



Asimismo, los hoteles, cafés y restaurantes se encarecieron una décima menos que en julio, un 6,4 %, ya que los servicios de alojamiento subieron menos que el año pasado.



Sin embargo, todos estos factores fueron neutralizados por el grupo de transporte, cuyos precios subieron un 1,2 % -cuando en julio bajaron un 5,3 %- debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, lo que derivó en una subida del IPC general.



El INE también ha confirmado que la inflación subyacente -que no tiene en cuenta los precios de la energía y los alimentos por ser los más volátiles- se moderó hasta el 6,1 %, una décima menos que en julio y tres puntos y medio por encima del IPC general.



La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado en un vídeo remitido a los medios de comunicación que "España se consolida como la economía europea con mayor crecimiento y menor inflación, lo cual beneficia a la competitividad de nuestras empresas y también el poder adquisitivo de los salarios".



"Nuestra política económica funciona porque nos ha permitido bajar la inflación ocho puntos en el último año en un contexto inflacionario en toda Europa", ha añadido, tras destacar que la subida de precios se mantuvo en agosto por debajo del 3 %.



Los precios subieron en agosto en todas las comunidades y ciudades autónomas, con especial intensidad en Melilla (4,5 %), Ceuta (3,9 %), Canarias (3,5 %), Cantabria (3,2 %) y Baleares (3,1 %).



En términos mensuales, los precios subieron en agosto un 0,5 % con respecto a julio -cuando habían repuntado un 0,2 %- también debido al encarecimiento de los carburantes, así como, en menor medida, al de los paquetes turísticos y la restauración.



El índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se situó en agosto en el 2,4 % interanual, tres décimas por encima de la de julio. La variación mensual fue del 0,5 %.