Feijóo pide responder al desafío separatista desde todos los órganos, incluida la Justicia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a los representantes de su partido a responder al "desafío separatista" y las posibles cesiones de Pedro Sánchez ante el independentismo catalán desde todos los "rincones", de las ciudades a los parlamentos autonómicos, las Cortes y, también, la Justicia.



Ante la Junta Directiva Nacional de su partido y coincidiendo con la Diada, el Día de Cataluña, Feijóo ha advertido de que Junts "ha marcado los pasos a Sánchez" y ERC ha subido la apuesta al pedir un referéndum de autodeterminación porque el independentista "más decisivo" es quien "humilla más al Estado".



El líder del PP teme que el secretario general del PSOE diga sí a los que piden "la humillación de nuestro país" porque a su juicio de "ha dicho a todo que sí cuando la pidieron anteriormente".



Por eso, ha arengado a los suyos a los que ha dicho que "la respuesta al desafío separatista no es ni puede ser un mero enfrentamiento dialéctico entre Génova y Ferraz" sino que "la responsabilidad de responder es colectiva y la tendrán que asumir todos los órganos democráticos".



Feijóo propone "usar todos los instrumentos democráticos que las urnas" han puesto a su "alcance": "la fuerza de ser el primer grupo en el Congreso, la mayoría absoluta en el Senado, los gobiernos autonómicos, municipales, y diputaciones y también, si hace falta, la vía judicial".



Argumenta que los españoles no han dado su "consentimiento" a que España deje de ser una nación de "ciudadanos libres e iguales", y por tanto a la amnistía o autodeterminación que pide el independentismo.



El PP llevará iniciativas a todas las instituciones en defensa de la igualdad y, ha avisado Feijóo, ningún político, concejal, parlamentario autonómico, diputado o senador va a poder "esconder su opinión" y deberán "decidir a favor de la unidad de todos los pueblos de España o a favor de la ruptura" y de los "privilegios a políticos independentistas concretos".



DEFIENDE LA COHERENCIA DEL PP FRENTE A LAS CESIONES DEL PSOE



Tras una semana marcada por el ruido interno, la marcha atrás en su intención de hablar con JxCat o la alusión de buscar un "encaje" para el problema de Cataluña, Feijóo ha argumentado que el PP mantiene, al contrario que el PSOE, sus principios, antes y después de las elecciones y en la oposición o desde el Gobierno y es un partido de estado y "constitucionalista" en el que se puede confiar.



En cambio, ha calificado de "falacia socialista" decir que la investidura depende de los independentistas pues considera que "Puigdemont tiene voz y voto porque así lo quiere el PSOE desmarcándose de la opción nacional y constitucionalista".



Feijóo ha advertido al PSOE de que no tiene "excusa ni eufemismo" para coger un camino que divide al país y ha censurado que un partido que votó la aplicación del artículo 155 esté ahora dispuesto a que la Presidencia del Gobierno esté "intervenida" por "unos pocos diputados independentistas" que quieren responder a aquel 155 constitucional con un "155 inconstitucional".



"No es de recibo", ha denunciado, que el PSOE intente "controlar al TC" para disputar un escaño en Madrid -piden la revisión de los votos nulos-, usar el Congreso de "forma fraudulenta" para financiar el independentismo al permitir que ERC y JxCat tengan grupo propio ni que una vicepresidenta -Yolanda Díaz- se reúna con una persona buscada por la justicia, el expresident Puigdemont.