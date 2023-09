El PSOE advierte que Puigdemont está en posición "de máximos" y le recuerda sus límites

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha avisado el día que se celebra la Diada en Cataluña de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está en "posición de máximos" y ha puntualizado que tanto JxCAT como ERC saben cuáles son los "límites" del PSOE.



"Las últimas expresiones de Aragonés o de Puigdemont como líderes de partidos independentistas no aportan nada nuevo de lo que dicen desde hace tiempo... y está en las antípodas de lo que opina el PSOE", ha reiterado Montero tras la reunión de la Ejecutiva socialista de este lunes y después de insistir en que las negociaciones con los independentistas para una posible investidura de Pedro Sánchez se manejan con "discreción y cautela".



La ministra en funciones ha reiterado que JxCAT y ERC "conocen perfectamente los límites del PSOE, y cualquier encaje al conflicto en Cataluña pasa por el encaje constitucional", aunque ha recordado que en días como hoy "se intensifican más los símbolos e iconos".



Puigdemont ha hecho este lunes un llamamiento en la Diada a "reivindicar la nación" más allá de la independencia: "Eso es lo que defendieron los catalanes en 1714", al tiempo que ha calificado a los partidos constitucionalistas de "ejércitos borbónicos contemporáneos".



Unas expresiones que no sorprenden a la dirigente socialista, que ha recalcado que hoy se celebra la Diada "en condiciones infinitamente mejores que en 2017 y 2018" y ha hecho un llamamiento para que sea "un día para reivindicar la convivencia y el reencuentro" y "no para cavar trincheras".



Montero, ha dejado claro que el Ejecutivo sigue conversando con "prudencia" con JxCat de cara a una investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que trabajarán por la cohesión territorial y la "España plural", utilizando "el diálogo como método y la Constitución como marco".



Pero ha puntualizado que no se conocerán las conclusiones de esos encuentros hasta después de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



"Es obligada una absoluta discreción y toca que el debate político gire ahora en torno a las posibilidades o no que tiene el señor Feijóo para ir a la investidura. Respetamos el proceso: veamos si suma más votos de 172, qué conversaciones tiene y sobre todo cuál es el modelo territorial que trasladó en una reunión para posibilitar el encaje de Cataluña en España", ha dicho.



La ministra ha criticado que en 20 días Feijóo no haya sumado ningún apoyo más que los que desvelaron las urnas el 23 de julio, con el apoyo de Vox, y ha lamentado que lleve a los españoles "a una pérdida de tiempo" y a "una no investidura".



En este sentido, ha pedido al líder de los populares que "asuma cuanto antes los resultados" y no pida nuevas elecciones generales "hasta que le salgan los números" porque eso "no entra en el juego democrático".



Fuentes socialistas además, inciden en que quieren evitar nuevas elecciones y recuerdan que en 2019 cuando ya hubo una repetición electoral, el voto fue a parar a los mismos partidos.



"La respuesta que el PP da no responde al interés de la mayoría general", ha dicho Montero, que considera que la ronda de contactos que Feijóo está teniendo con los presidentes autonómicos "en vez de ser para recabar votos para su investidura, es para pulsar la opinión de su propio partido político, para ver su futuro porque se juega su propia supervivencia".