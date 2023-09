Puigdemont en la Diada: "No sólo hay que reivindicar la independencia, también la nación"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha hecho un llamamiento en la Diada a "reivindicar la nación" más allá de la independencia: "Eso es lo que defendieron los catalanes en 1714", al tiempo que ha calificado a los partidos constitucionalistas de "ejércitos borbónicos contemporáneos".



Puigdemont ha intervenido a través de un mensaje de audio grabado en el acto unitario de grupos independentistas en el Fossar de les Moreres de Barcelona con motivo de la Diada del 11 de septiembre, en el que también ha participado la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, y representantes del nacionalismo sardo, corso y de Biafra.



La intervención en audio de Puigdemont, que ha ido acompañada de un cartel con su imagen sobre el escenario, ha generado aplausos entre los asistentes, que han coreado su nombre y la consigna "Puigdemont, el nostre president".



"La Diada es y tiene que ser memoria, porque no sabemos hacia dónde tenemos que ir si no sabemos de dónde venimos", ha dicho el expresident, que ha recordado la época en la que el independentismo era extraparlamentario y se reunía cada 11S en el Fossar de les Moreres.



Puigdemont ha advertido de que siempre existirá "la voluntad de los ejércitos borbónicos contemporáneos, hoy en forma de partidos constitucionalistas", de impedir que Barcelona esté "dirigida por los que, con todos los matices y discrepancias, no habrían dudado a qué lado de las murallas se habrían situado el 11 de septiembre de 1714".



Por su parte, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha apelado a la movilización en la manifestación de esta tarde y ha pedido no oír a "las voces que despistan" y que apuestan "por ir por otros caminos" que no son "exactamente" el de la Asamblea, entidad para la que "todos los caminos solo son buenos si conducen a la independencia".



Y ha advertido de que la independencia no llegará de la mano de "los políticos" sino de "la calle": "Haremos temblar el país queriendo la independencia. Solo con un terremoto la conseguiremos", ha añadido.



Al inicio del acto, el presidente de Estat Català y exalcalde de Montblanc (Tarragona), Josep Andreu, ha trasladados su apoyo a Puigdemont, al que ha definido como "la última esperanza en generaciones" del independentismo.