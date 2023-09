Tomás Gómez acusa a Pedro Sánchez de contribuir a la "destrucción" de España

El ex líder del PSOE de Madrid Tomás Gómez ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de contribuir a la "deconstrucción o la destrucción" del Estado español y ha augurado que hará "lo que sea a cambio de seguir en el poder", como aprobar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.



En una entrevista en la COPE, Gómez ha dicho estar "indignado" con la situación que atraviesa España tras las exigencias del expresidente catalán Carles Puigdemont para negociar una investidura, entre ellas la aprobación de una ley de amnistía, y ha responsabilizado en parte al PSOE de Sánchez.



"Si bien la democracia y el PSOE clásico que llaman ahora intervino activamente y de manera protagonista en la construcción de España, este PSOE de Pedro Sánchez está contribuyendo desgraciadamente a la deconstrucción o la destrucción de eso que la Constitución del 78 constituye como Estado español", ha denunciado.



Considera que Sánchez tiene decidido ya "sacar adelante la ley de amnistía" para poder ser investido presidente del Gobierno de nuevo con el apoyo de Junts y "después vendrá el referéndum de autodeterminación" y "lo que sea a cambio de seguir en el poder".



"Es una traición al país y a la izquierda, al PSOE", ha añadido el que fuera líder del PSOE de Madrid, retirado de la política en la actualidad.



En su opinión, lo que estamos viviendo son las "consecuencias" de las primarias de 2017 que ganó Sánchez tras ser expulsado como líder del partido por rechazar una abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy, ya que "se convirtió en el poder absoluto y lo ejerce de manera absolutista".



En esta línea, ha asegurado que Sánchez siempre ha actuado con "cierta violencia política" y aplicando el manual de El Príncipe, de Maquiavelo, ya que cuando conquista un territorio "acaba con la estirpe para que ese pueblo acabe absolutamente adherido".



Es lo que asegura que ocurrió en 2015, cuando Sánchez lo destituyó como secretario general de los socialistas madrileños tras la polémica por el sobrecoste de la obra del tranvía de Parla, donde Gómez fue alcalde.



En la actualidad, Gómez observa que hay "un proceso de vaciamiento político" del PSOE, "como si uno compra una Coca Cola" y dentro hay "agua con gas", y considera que hay que "contribuir a que no se haga un dislate" en España, por lo que no duda en denunciar la situación.



"Es una obligación cívica, no como militante (del PSOE) sino como ciudadano de este país", ha concluido.