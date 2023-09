Asens propone que Zapatero medie en las negociaciones entre Puigdemont y Sánchez

El exlíder de Unidas Podemos en el Congreso Jaume Asens propone que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero medie en las negociaciones entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez para la investidura española.



En declaraciones a eldiario.es, Asens se ha referido a las exigencias planteadas por el expresidente catalán, una de cuyas condiciones previas para negociar es que se establezca un mecanismo de mediación para verificar el cumplimiento de los acuerdos.



Para Asens, esto "no debe ser un problema", solo hay que buscar "la figura o el equipo que dé confianza a ambos lados", ya que "en toda negociación puede ser útil alguien que dé fe o que facilite el diálogo, sobre todo cuando se parte de una desconfianza profunda".



Más allá del papel que puede jugar Sumar para ayudar a acercar posturas, según Asens, "podría haber otras figuras útiles, como la de Zapatero".



Asens considera que Zapatero "tiene una imagen y una legitimidad que se ha ganado a pulso en los últimos tiempos" y es "una persona que tiene un perfil que podría jugar un rol interesante en la negociación entre Puigdemont y Sánchez".



Una hipotética visita de Zapatero a Bruselas para encontrarse con Puigdemont, ha señalado, "sería una imagen que ayudaría", de la misma forma que el encuentro de la semana pasada de Yolanda Díaz con el expresidente de la Generalitat "fue un gesto de reconocimiento".



"Cualquier negociación política parte de la necesidad de reconocer al otro, la legitimidad del otro, cosa que no quiere decir compartir sus razones, pero sí entenderlas como racionales y legítimas. Nuestra reunión en Bruselas tenía que ver con esta intención de reconocer a nuestro interlocutor", ha argumentado Asens, a quien Díaz ha encargado los contactos negociadores con JxCat y ERC.



El encuentro entre Díaz y Puigdemont fue "una petición de Junts", pero Sumar no tuvo "ningún problema" en aceptarla porque era "un gesto de distensión y positivo".



Si ahora acudiese a Bruselas algún miembro socialista del Gobierno, en opinión de Asens, "eso permitiría normalizar la situación".



"Venimos de una época que se ha demonizado mucho a Puigdemont, se le ha presentado como el enemigo número uno en España y se le ha comparado con el nazismo, y tenemos que superar esa etapa de reproches y caricaturas sobre Puigdemont", ha insistido.



También se ha referido al posicionamiento crítico del expresidente del Gobierno Felipe González ante una posible amnistía: "Felipe González parece trabajar más para (Alberto Núñez) Feijóo que el propio Feijóo. Yo respeto la opinión de González sobre la amnistía, pero creo que la opinión que importa es la del Constitucional".



Según Asens, la cuestión clave de la negociación será la "amnistía" a los encausados del 'procés' que JxCat y ERC reclaman: "Creo que la investidura girará alrededor de la amnistía porque es la piedra angular de todo lo demás".