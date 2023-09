Puigdemont dice que el independentismo demostrará que es una "opción política mayoritaria"

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que el independentismo saldrá a las calles y demostrará este lunes en la Diada que es "una opción política mayoritaria en la sociedad catalana".

Lo ha afirmado en un artículo de opinión recogido por Europa Press del diario 'Ara', que este domingo también ha publicado artículos del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los expresidentes Quim Torra, Artur Mas y José Montilla acerca de la situación política.

Ha defendido que solo la independencia acabará con la "persecución judicial, el expolio fiscal continuado, el déficit de inversiones en infraestructuras, los ataques a la lengua catalana", así como con el desprecio que ve hacia la cultura catalana.

Para Puigdemont, se trata de un "conflicto que se alarga desde hace siglos y que el catalanismo ha intentado resolver durante muchos años con la búsqueda de un encaje de Cataluña en el Estado español que ha resultado impracticable".

"Recuperemos la movilización y preparémonos. Cataluña nos necesita a todos para avanzar y hacer posible la independencia", ha añadido.

QUIM TORRA, ARTUR MAS Y JOSÉ MONTILLA

En otro artículo, Torra ha argumentado que el principal reto es que el independentismo vuelva a ganar credibilidad: "Proclamada la independencia, y no aplicada --grave error--, quedaba una única vía: convertir la amnistía política y el derecho a la autodeterminación, costara lo que costara, en el objetivo político inalterable del independentismo. Desgraciadamente, no ocurrió. Y la pregunta a hacernos y que alguien tendrá que contestar es: ¿por qué no se hizo?".

En su artículo, Mas ha opinado que una de las maneras de abordar la situación política actual es alcanzar pactos que se "materialicen antes de la investidura del nuevo presidente, y condicionar el voto a los presupuestos de cada año en función del cumplimiento de los pactos", algo para lo que considera que es necesario liderazgo.

Por su parte, Montilla ha afirmado que en Cataluña es necesario más y mejor autogobierno y reformas para una mejor "financiación de la Generalitat, mejor definición de las competencias y participación institucional de Cataluña en las políticas estatales", y para hacerlo ve necesario un consenso entre las fuerzas políticas catalanas.