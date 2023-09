Almunia exigiría una "rectificación política" a Puigdemont antes de negociar con Junts

El exministro y ex secretario general del PSOE Joaquín Almunia ha opinado que antes de hablar de amnistía debería requerirse a Carles Puigdemont y al resto de políticos del "procés" catalán una "rectificación política" por "los destrozos que ocasionaron en la sociedad catalana" en 2017.



En una entrevista en Radio Euskadi, Almunia ha planteado que antes de hablar de una hipotética amnistía, como ha pedido Puigdemont, para dar los votos de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, se debería reflexionar "si desde el punto de vista del interés general de la sociedad hay condiciones" para impulsarla.



"Yo no lo veo" y "no hay condiciones para una amnistía" en este momento, ha dicho.



Almunia ha planteado pedir "una rectificación profunda política" a "quienes fueron protagonistas de unos hechos contra la Constitución porque decidieron unilateralmente separarse de España", para después poder "debatir y buscar soluciones de manera civilizada" para Cataluña "y no a lo bruto, como se hizo en 2017".



Ha insistido en la responsabilidad de los líderes políticos que dejaron "una sociedad catalana fraccionada" y ha añadido que "reclamar por parte de Puigdemont, que es un prófugo de la Justicia, que antes de empezar a negociar, le vayan a firmar un cheque en blanco, es un poco valiente por su parte" y -ha añadido- la "responsabilidad" de una repetición electoral sería suya y de los siete votos de Junts.