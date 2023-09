El Gobierno no prevé reunirse con Arabia Saudí para tratar la entrada de STC en Telefónica

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado este jueves que el Gobierno no tiene prevista ninguna reunión bilateral con Arabia Saudí para tratar la entrada de la compañía de telecomunicaciones STC en Telefónica como primer accionista, con una participación del 9,9 %.



"No hay una reunión prevista, la información la estamos analizando", ha respondido Albares, en declaraciones a los medios en Madrid al ser preguntado por si su ministerio había agendado un encuentro bilateral con el país árabe.



Ha destacado, no obstante, que "lo más importante" es que los españoles pueden estar tranquilos porque el Gobierno "va a velar", como ha venido haciendo siempre en todos los ámbitos, por los intereses estratégicos de las empresas españolas.



Este miércoles el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y el consejero delegado de la compañía, Ángel Vilá, emprendieron un viaje a Arabia Saudí para entrevistarse con la cúpula de la operadora STC Group y las autoridades del país para conocer sus intenciones.