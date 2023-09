Feijóo: su propuesta de encaje para Cataluña es reorientar el papel del Senado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que su propuesta de "encaje" para Cataluña es un pacto territorial para todas las autonomías que tiene como punto principal la reorientación del Senado para garantizar que es una cámara territorial y no solo de "segunda lectura".



En una entrevista este jueves con Antena 3, el presidente de los populares ha argumentado que usó "a propósito" la "terminología independentista" para responder a estos partidos que todo debe ser dentro de la ley y con pactos de estado y que no son posibles propuestas como la amnistía o el referéndum por "ilegales".



Su propuesta es que los presidentes regionales puedan ir a la Cámara Alta y que esta institución sea el lugar en el que se abordan leyes autonómicas y ha recordado que los partidos nacionalistas siempre han querido reorientar el Senado.



El presidente de los populares ha restado importancia a las críticas internas que provocó su intención inicial de reunirse con JxCat, que rectificó tras escuchar las exigencias de Carles Puigdemont, y ha señalado que él no tiene en su partido los "problemas" que sí tiene Pedro Sánchez con las críticas de Felipe González o Alfonso Guerra.



Denuncia Feijóo que el PSOE que antes decía que la amnistía no era posible pueda acometerla ahora porque la exige Puigdemont: "El mismo partido que votó el 155 ahora va a aceptar un 155 y estar intervenido por el independentismo en el Gobierno", ha denunciado.



Levantar el Gobierno sobre una amnistía sería un "engaño", argumenta Feijóo, que cree que si el PSOE hubiera llevado esta opción en su programa electoral el resultado de las elecciones generales hubiese sido distinto y el PP habría sacado más diferencia a los socialistas.



Además, ha dicho que no sabe si puede lograr apoyo a su investidura de algún diputado socialista, al tiempo que ha afeado que el PSOE le acuse de alentar el transfuguismo cuando el PP pide que los socialistas "sean coherentes" al escuchar a líderes de este partido oponerse a la amnistía y a que España se gobierne "con un mando a distancia desde Waterloo".



El líder del PP ha señalado además que cuando era ministro de Justicia Juan Carlos Campo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional, defendió los indultos pero se opuso a la amnistía y ha preguntado que hará cuando esta ley llegue a este órgano.



También cree Feijóo que la expresidenta del Congreso Meritxell Batet ha dejado su acta como diputada del PSOE "perpleja" porque ella se opuso a tramitar una proposición sobre amnistía, siguiendo el criterio de los letrados, y ahora su sucesora, Francina Armengol, podría hacer lo contrario.