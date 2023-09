La Eurocámara obliga a retirar una foto del 1-O en una exposición de Junts

El Parlamento Europeo obligó al eurodiputado de Junts Toni Comín a retirar este martes una fotografía del referéndum ilegal del 1-O que figura en una exposición dentro de la Eurocámara que no había sido incluida en el dossier previo para su aprobación, informó a EFE el responsable de autorizar las muestras en esta institución.



"Como cuestor responsable de autorizar las exposiciones, he pedido al eurodiputado Comín que elimine la imagen, ya que no formaba parte del expediente que presentó para su autorización. ¿Fue una omisión deliberada por su parte o un error genuino? No juzgaré, pero las reglas son muy claras y se aplican a todos", dijo a EFE Christophe Hansen, uno de los cinco cuestores del Parlamento, el grupo de los eurodiputados que se encarga de las cuestiones administrativas de la Eurocámara.



Hasen pidió que la fotografía, que muestra a un grupo de gente portando una urna, fuese retirada antes de las 9.00 horas de este martes. EFE pudo comprobar que a esa hora varios miembros del equipo de Comín se disponían a retirar la fotografía.



El eurodiputado Hasen explicó a EFE que él mismo pasó por delante de la exposición de camino a su despacho y se dio cuenta de que "no recordaba hacer autorizado" la imagen de la urna.



Tras comprobarlo con la administración del Parlamento, inició el procedimiento para retirarla.



Hansen señaló que además ha recibido quejas al respecto, "algunas públicas y otras no".



La inauguración de la muestra "Contribución de Cataluña al progreso social y político de la UE" está prevista para las 18.00 horas por Comín y el expresidente catalán Carles Puigdemnont, quien esta mañana va a dar a conocer sus condiciones para un eventual acuerdo de investidura del primer ministro en funciones y candidato socialista Pedro Sánchez.



Una de las denuncias sobre la existencia de esa fotografía no autorizada llegó a los cuestores por parte de Ciudadanos, según informó el propio grupo en un comunicado.



"Puigdemont y Comín se han atrevido a hacer una exposición para legitimar los hechos de 2017, en contra de los valores en que se fundamenta la Unión", afirmó la eurodiputada Maite Pagaza en la nota, quien recordó que todas las instituciones europeas "apoyaron a la España democrática tras los delitos del procés".