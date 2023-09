Otegi: si Pedro Sánchez logra ser investido "se abrirá el debate sobre el territorio"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este martes que, si el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, logra ser investido y se da inicio a una nueva legislatura, "se abrirá el debate sobre el modelo territorial" del Estado y que eso "será bueno para los vascos, si actuamos todos juntos".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que EH Bildu está trabajando "con mucha prudencia y hablando poco", porque, en su opinión, "hay que hacer poco ruido y trabajar mucho si queremos lograr algo, y nosotros estamos en eso".

Así, ha indicado que, aunque ve "complicada" la investidura de Sánchez, "no diría que soy escéptico", y ha reiterado que la formación independentista ha apostado por su investidura "porque queremos que se forme un gobierno así".

En este sentido, ha manifestado que "algunos piensan que decir eso nos resta margen de negociación, porque dan por seguros nuestros votos", y que, mientras "la política convencional exige hacer mucho ruido públicamente y luego negociar en privado, nosotros preferimos hacer poco ruido y, si es posible, ser eficaces".

"Si hay investidura y se abre la legislatura, el debate van a ser los problemas nacionales, incluido el de Euskal Herria. Se va a abrir el debate en torno al modelo territorial, y eso será bueno para los vascos, si actuamos todos juntos", ha asegurado.

De esta manera, ha considerado que "catalanes, gallegos, canarios y nosotros compartimos un ámbito de reflexión, y es que, si hay legislatura, se debe abrir a abordar las cuestiones nacionales y darles una solución democrática".

En este sentido, ha indicado que "seguramente en Madrid" habrá habido contactos entre PSOE y EH Bildu de cara a la investidura de Sánchez, algo que ha considerado "normal", y ha recordado que, aunque "se diga que la legislatura está en manos de Puigdemont, también está en manos de EH Bildu, del PNV, de ERC y de Sumar, es decir, hay que tener en cuenta a todo ese bloque para que haya investidura".

Así, el coordinador general de EH Bildu ha denunciado que ha habido "una campaña brutal contra ese bloque" por parte de la derecha y la extrema derecha, pero que, aún así, "ese bloque tiene opciones de salir adelante y creo que eso crea condiciones para ser más valientes en algunos debates".

"Por eso nosotros hablamos con mucha prudencia, porque creemos que de verdad puede haber una oportunidad y que este país no puede perder esa oportunidad. Tampoco queremos crear grandes expectativas, pero habrá opciones de avanzar en términos nacionales. Aprovechémoslo", ha destacado.

URKULLU

Por otro lado, Arnaldo Otegi ha respondido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que este pasado lunes calificó a EH Bildu de "socialistas radicales" y de hacer "ejercicio de contrapoder" para "desgastar" al Gobierno Vasco, y ha asegurado que es "un clásico" y que ve tanto al PNV como al Ejecutivo autonómico "enredados en un bucle, sin rumbo".

"Yo nunca he negado que sea socialista, pero se me hace curioso, porque ellos llevan 40 años gobernando con un partido que tiene el nombre de socialista, y parece que eso no supone ningún problema, porque quizás no sean socialistas", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que "hay una presidenta de otra comunidad autónoma del Estado español que dice lo mismo, y es Isabel Díaz Ayuso, y eso es algo que me preocupa, porque no nos lleva a ningún lugar poner adjetivos y decir que estos son no sé qué".

"El Gobierno Vasco tiene enormes problemas, es un gobierno que está parado, sin nervio político, y los problemas son los mismos que hace un año, vivienda, Osakidetza, Ertzaintza o educación, y, en lugar afrontarlos, buscan una especie de responsable. ¿Por qué hablan continuamente de EH Bildu? Llevan dos años hablando de nosotros, mientras nosotros hablsmos de cuales son nuestras alternativas y nuestras propuestas. Pensamos que (Urkullu) ha dado inicio a una larga campaña", ha considerado.

CANDIDATO A LEHENDAKARI

Además, Arnaldo Otegi se ha referido a la posibilidad de que sea el candidato a lehendakari de EH Bildu en las elecciones autonómicas a celebrar el próximo año, y ha explicado que es la Mesa Política la que propone al candidato y que son las bases las que deben apoyarlo, aunque ha asegurado que "no estamos en eso y no tenemos ninguna prisa".

"Si las elecciones son en junio, supongo que tomaremos esa decisión el próximo año. Otra cosa es que el lehendakari decida adelantarlas, porque eso también se contempla, aunque, teniendo en cuenta que las europeas también son en junio, suponemos que serán entonces, por lo que tenemos tiempo", ha explicado.

En todo caso, ha asegurado que para EH Bildu "lo fundamental no es quién va a ser el cabeza de lista, sino el proyecto", y ha destacado que "estamos trabajando en un programa de gobierno, porque eso es lo que queremos ofrecer a nuestro país".

Así, ha dicho que siempre ha sido "un militante disciplinado, un heterodoxo disciplinado", y que, "en un momento dado, decidiré yo, porque quizás puedo pensar que es bueno o malo, ya que existen muchos factores, como que no sabemos cuándo van a ser, en qué situación vamos a estar o si se van a repetir las elecciones españolas".

El dirigente independentista ha afirmado que "no estamos obesionados" con la posibilidad de que EH Bildu pueda vencer en las autonómicas, y ha asegurado que tienen "mucho respeto" al PNV.

En todo caso, ha insistido en que "de verdad que no me estoy ocupando" de la posibilidad de ser candidato a lehendakari, y que su "función de estos momentos es a ver si logramos que haya investidura y legislatura, no porque tenga un gran compromiso con la política española, sino porque supondrá beneficios para Euskal Herria".