Feijóo pide que Sánchez cese a Yolanda Díaz por reunirse con Puigdemont

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que el secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, cese a su vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, por reunirse con el expresident catalán Carles Puigdemont, prófugo de la justicia.



"Si Sánchez no cesa a la señora Díaz el señor Sánchez es cómplice necesario de este bochorno", ha afirmado el candidato del PP a la investidura en una entrevista este martes en la cadena Cope, recogida por EFE.



Feijóo ve "inaudito", una "anomalía democrática" y una "desautorización clara" y "descrédito" a la Justicia que una vicepresidenta del Gobierno viaje a Bruselas para "intentar negociar la constitución" con una persona "condenada y buscada" por la justicia española.



"O el presidente del Gobierno conocía y autorizó este desplazamiento o tiene que cesar a la vicepresidenta del Gobierno de manera inmediata, no hay alternativa, salvo que diga que es un anticipo de lo que va a hacer", ha recalcado Feijóo.



El líder del PP ha argumentado además que la amnistía que piden los independentistas no figura en los programas electorales por lo que si Sánchez la lleva a cabo para ser presidente sería además de inconstitucional un "engaño".



Feijóo ha diferenciado además su decisión de hablar con JxCat dentro de su ronda de contactos de la reunión entre Díaz y Puigdemont: "Hablar es una cosa, oír es una cosa, y pactar y ceder es la contraria. Cuando nos proponen algo si no estamos de acuerdo decimos que no, nos cueste la mesa del Parlamento o la jefatura del Gobierno".