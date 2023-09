Bendodo cree que Sánchez pagará "cualquier precio", incluida la amnistía o un referéndum

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha acusado este sábado al presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar dispuesto a ser investido "a cualquier precio", por lo que "si tiene que romper España, la romperá; si hay que dar la amnistía, la dará; si hay que convocar un referéndum, lo convocará".



Ha criticado a Sánchez en un acto en Estepona (Málaga) por "haber pasado del sí es sí al no es no" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de estar dispuesto a ser investido "a cualquier precio", a costa incluso de "romper España".



"Sánchez está dispuesto a ser investido elevando el precio para seguir atornillado a la Moncloa", ha advertido.



En su opinión, hay "cesiones que un dirigente no puede permitir", como que se "pisotee" la Constitución o que quienes "han sembrado el odio se rían de las víctimas", y ahí radica, ha dicho, la diferencia entre Núñez Feijóo y Sánchez: "Desde el PP no vamos a mercadear con el Gobierno de nuestro país".



"Nosotros no estamos dispuestos a vender España a cambio de conseguir la investidura", ha insistido Bendodo, que ha lamentado que el PSOE haya rechazado la oferta de Feijóo de dejar gobernar al PP durante una legislatura corta de dos años a cambio de seis Pactos de Estado.



"Pedro Sánchez sólo dice sí a los independentistas y a los herederos de ETA, por eso se lleva tan bien con ellos", ha declarado Bendodo, que no entiende cómo se puede "entregar la gobernabilidad de España a los que quieren romper el país".



El coordinador general del PP cree que Sánchez "debe dejar de marear la perdiz" y responder de una vez si va a permitir, a cambio de su investidura, que haya un referéndum vinculante en Cataluña y si va a aprobar una ley de amnistía "para que quienes hicieron el golpe de estado" en Cataluña "se vayan de rositas".



"Sánchez negará la amnistía y el referéndum como negó los indultos y el abaratamiento de la malversación, pero acabará cediendo en todo", ha apuntado.



Elías Bendodo también ha criticado al actual Gobierno en funciones por estar "en huelga de brazos caídos" cuando miles de familias que se enfrentan a la cuesta de septiembre más cara de la historia con los precios en máximos.