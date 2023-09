Illa sobre negociaciones para la investidura: Hay que respetar los tiempos de cada partido

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado hoy en Roses (Girona) respecto a las negociaciones para la investidura del próximo presidente del Gobierno que hay que respetar los tiempos y mecanismos de decisión de cada partido.



"Es tiempo de discreción y de respeto a los tiempos y mecanismos de decisión de cada formación política", ha señalado el líder socialista catalán al ser preguntado sobre las negociaciones con Junts per Catalunya para permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.



Illa ha insistido en que "los números no salen" y que "el recorrido es corto" para la eventual investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y respecto a las negociaciones que éste ha iniciado con los partidos para lograrla ha subrayado: "La desesperación lleva a veces a incoherencias como la que hemos visto".



Ha asegurado que el PSC "trabajará con método, de manera sistemática y con discreción para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez" y ha insistido en que hay que ser "muy respetuosos con el proceso de diálogo, de conversaciones que hay" a tal fin.



Illa se ha referido también al caso Rubiales y ha dicho que apoya y comparte las declaraciones que realizó ayer el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, que lamentó la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de no considerar los actos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, "como muy graves", unos hechos que el Gobierno sigue defendiendo que sí lo fueron.



Ha recordado que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha instado ya al TAD a suspender provisionalmente a Luis Rubiales y ha reiterado que el comportamiento de éste al término de la final del Mundial femenino de fútbol en el que ganó España fue "absolutamente inaceptable".