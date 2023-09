El PSOE de Murcia califica de "farsa" el pacto entre el PP y Vox

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pepe Vélez, se ha referido este sábado al "acuerdo de gobernabilidad" que han alcanzado PP y Vox y ha dicho que los ciudadanos han asistido en directo a "otra farsa" del presidente Fernando López Miras, con "un final perfectamente conocido por todos".



“En la primera investidura fallida de López Miras esta legislatura le aseguré que el final de esta película sería como el de 'Oficial y Caballero', con López Miras sacado en brazos por (el líder regional de Vox) José Ángel Antelo en la Asamblea Regional", ha ironizado.



Vélez ha lamentado que López Miras lleve cuatro meses intentando engañar a la ciudadanía "con un teatrillo para hacer público el acuerdo cuando más le interesara a su partido".



“Desde el primer día hemos dicho que López Miras gobernaría con Vox en la Región. De hecho, no es la primera vez que ocurre, la legislatura pasada López Miras fue el primer presidente autonómico en meter a la ultraderecha en un gobierno”, ha indicado.



El líder regional socialista ha recordado que PP y Vox también están gobernando juntos en ayuntamientos murcianos donde les dan los números.



“Las flores para el enlace ya hace tiempo que las puso (Santiago) Abascal, pero (Alberto Núñez) Feijóo las necesitaba más. El tiempo me ha dado la razón”, agregó.



Vélez ha denunciado que, una vez más, el PP antepone sus intereses a las necesidades de la Región y que el coste de mantener a López Miras en el Gobierno, con la extrema derecha en el Ejecutivo regional, "lo van a pagar todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente, las mujeres, los servidores públicos, el Mar Menor y el patrimonio natural, y el colectivo LGTBI".



Ha anunciado, por todo ello, una oposición "firme y responsable" del PSOE en la que no van a consentir "ni un solo retroceso en los derechos y libertades de las personas”, ha concluido.