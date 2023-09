El PP atribuye la negativa de Díaz a reunirse con Feijóo a un veto de su propia formación

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha atribuido este viernes la negativa de Yolanda Díaz a reunirse con el líder de su partido y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, a un "veto" o un "problema interno" dentro Sumar más que a otra cuestión.



Gamarra se ha referido de esta forma, en una entrevista en la Cope recogida por EFE, a la carta que ha enviado Sumar al líder del PP, en la que delega en su portavoz, Marta Lois, la representación de esta formación en la ronda de contactos que Núñez Feijóo mantiene con los grupos parlamentarios para recabar apoyos a su investidura.



Al ser preguntada sobre este asunto, la dirigente popular ha dicho que le parece un "ejercicio muy poco democrático por parte de quien se dice máxima representante de Sumar" y ha opinado que esa decisión responde más "a que posiblemente Yolanda Díaz no representa a todos los partidos que conforman ese conglomerado" de formaciones.



Tras insistir en su tesis de que se debe "más a un veto interno del resto de partidos", ha ironizado al señalar: "A estas alturas conocemos bastante bien todos a Yolanda Díaz y le gusta más un momento de gloria que renunciar a él".



En opinión de Gamarra, la decisión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones "puede venir del problema interno de Sumar, donde las tensiones ya se sienten antes ni tan siquiera de que haya afrontado la investidura".



"Con lo cual, imagínese lo que puede ser esa alternativa que plantea Pedro Sánchez, donde no solo depende de unos que están fuera del marco constitucional, sino que, además, quien dice que quiere formar con él una coalición evidentemente no es capaz ni de representar a ese grupo de partidos", ha sentenciado.