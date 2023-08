El Senado deja en suspenso los grupos de JxCat y PNV a la espera de los letrados

A la espera de un informe solicitado a los letrados, la Mesa del Senado, en la que tiene mayoría el PP, ha dejado en suspenso la conformación de los grupos parlamentarios de PNV, JxCat y la izquierda, que necesitan de la cesión de senadores del PSOE para constituirse con diez miembros, el mínimo que fija el reglamento.



El vicepresidente de la Cámara Alta, el popular Javier Maroto, ha explicado en rueda de prensa que la Mesa ha pedido este martes formalmente una aclaración jurídica, por lo que, a la espera de recibirla, no se ha completado la formación de los grupos parlamentarios.



El órgano de gobierno del Senado solo ha constituido los tres grupos sobre los que no hay dudas, los de PP, PSOE y el de Izquierdas por la independencia, que forman los senadores de ERC y EH Bildu.



Queda así por decidir si forman grupo los tres senadores de JxCat, el de Coalición Canaria, otro del BNG y uno más de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), con el préstamo de cuatro senadores del PSOE. También si los cinco senadores del PNV pueden ser un grupo con la cesión de cinco socialistas.



Y por último está en el aire el caso de la izquierda, que actualmente cuenta con cuatro senadores de Más Madrid, Compromís, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Evissa/Formentera al Senat, por lo que, a la espera de que Navarra designe al representante de Geroa Bai, necesita hasta seis senadores socialistas para formar grupo.



Maroto ha explicado que no es la cesión de senadores lo que provoca interrogantes, pues incluso el PP ha llevado a cabo esta práctica, sino el hecho de que "en algunos casos incluso hay más senadores prestados que senadores propios".