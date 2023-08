Sumar advierte al PP que debatir sobre una investidura de Feijóo sería "perder el tiempo"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha indicado este lunes que no han recibido aún del PP una petición de reunión previa a la sesión de investidura del candidato a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pero que, en cualquier caso, ya conocen su posición: será fallida y debatir sobre ella es perder el tiempo.



En una rueda de prensa en Madrid, Urtasun no ha descartado que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, se pueda reunir con Feijóo en su ronda de contactos, ya que lo decidirán cuando el PP se lo solicite, si lo hace.



No obstante, ha reiterado que el PP conoce sobradamente la posición de Sumar acerca de la sesión de investidura prevista para los días 26 y 27 de septiembre: "Ya saben nuestra respuesta, están haciendo perder el tiempo a los españoles".



Urtasun ha considerado que no sirve de nada que el PP trate ahora de negociar con Junts, después de haber estado los últimos años "demonizando a los independentistas".



"Feijóo no tiene palabra, ni principios", ha dicho Urtasun en ese sentido, además de considerar que el líder del PP "genera confusión incluso en sus propias filas" con su intento de negociar con Junts, lo que demuestra que tiene "un liderazgo cada vez más débil" y que "intenta trasladar sus problemas a la sociedad española".



Respecto a los contactos de Sumar con otras formaciones para poder formar gobierno, ha indicado que espera alcanzar con el PSOE "un acuerdo ambicioso".



Ha evitado referirse a plazos para lograr ese acuerdo, porque, ha explicado, quieren que sea "lo antes posible" pero no alcanzarlo "de cualquier manera", y les "importan más los contenidos" que la estructura de los ministerios.



Urtasun ha reiterado que una amnistía para los políticos catalanistas condenados tendría pleno "encaje constitucional" y que amnistías para problemas políticos concretos se han dado en otros países europeos, como en Francia respecto a independentistas de Nueva Caledonia o en Portugal respecto a unos coroneles ya en la época democrática.



Ha indicado que quieren "devolver a la política un conflicto meramente político" y que hay juristas trabajando en la técnica que podría tener esa amnistía, por ejemplo sobre la posibilidad de que no solo alcance a los políticos condenados, sino también a otros "encausados de la sociedad civil" catalana.



"Nuestra posición podría ser perfectamente compartida por el PSOE, creemos que es el momento de dar ese paso", ha opinado Urtasun en referencia a una posible ley de amnistía.