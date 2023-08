Fernández Vara ve como una "broma" que el PP quiera ahora hablar con Junts

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha considerado como una "broma" que el PP vaya a dialogar también con Junts per Catalunya (JxCAT) en la ronda de contactos para conseguir la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno.



"Pasar de llamarlos escoria a decir que son partidos serios con una trayectoria contrastada, si no fuera por lo grave que es, es para tomárselo a broma", ha afirmado el dirigente socialista en una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE.



En su opinión, es "increíble" que los populares sean capaces en tan poco tiempo de estar acusándoles de querer romper España y ahora manifestar que tienen que hablar con ellos.Al margen de ello, respecto a la amnistía que reclaman los independentistas catalanes, ha manifestado que existen dos cuestiones a tener en cuenta, entre ellas que la situación actual en Cataluña no es la que se vivía en 2016 y 2017, marcada por un referéndum y una declaración unilateral de independencia.La segunda es que "dentro de la Constitución cabe todo, fuera no cabe nada", por lo que los expertos serán quienes tengan que pronunciarse, ha añadido Fernández Vara, para quien "los problemas políticos no se tienen que resolver solo desde la justicia".En su opinión, tras el escenario dibujado por las elecciones del 23 de julio, "tenemos que ser todos enormemente proclives a que pueda haber diálogo" y a conversaciones que puedan proponer soluciones porque "este es momento de hablar con cierta discreción" para que España tenga gobierno.Respecto a la cesión de diputados del PSOE a Junts para que pueda conformar grupo parlamentario propia en las Cortes Generales, Fernández Vara ha expresado que es una dinámica que se ha utilizado en otras ocasiones.Ha señalado que no ve mal que haya "cuanta más estructuración" en las Cortes Generales a la vista de los resultados del 23J, que ha calificado de "enorme complejidad" al plantear un escenario en el que "solo desde el diálogo y la búsqueda de la concordia de unos y otros se pueden buscar soluciones".Por otra parte, ha acusado al PP de estar defendiendo el "transfuguismo" al buscar el apoyo de diputados socialistas para intentar la investidura de Alberto Núñez-Feijoo y ha pedido a los populares "que no jueguen con la buena voluntad de la gente".Ha aseverado que tiene que asumir que existe una mayoría de españoles que no quieren tener un gobierno presidido por Feijóo y asumir las consecuencias.Respecto a por qué Feijóo insiste en una investidura que se prevé fallida, ha considerado que responde a una clave interna "porque si no fuera así él tendría que dar un paso atrás" tras haber jugado "fuerte" vinculando su futuro con el de Vox y no presentando un programa electoral que ilusionase a los españoles sino "una derogación de una etapa de gobierno"."Tienen que vestir la burra, y eso cómo se viste, pues intentando ir a una investidura que sabe que es fallida", ha añadido.