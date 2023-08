Patricia Guasp renuncia a todos sus cargos orgánicos en Ciudadanos y abandona la política

La portavoz nacional de Ciudadanos (CS) y coordinadora autonómica en Baleares, Patricia Guasp, ha decidido renunciar a todos sus cargos orgánicos.

Así lo han confirmado a Europa Press Baleares desde la formación naranja. Según ha avanzado el diario 'Última Hora', la liberal dejaría la política para regresar a la actividad privada.

Según marcan los estatutos, con la salida de Guasp de la dirección nacional de CS, el partido debería proceder a la convocatoria de primarias.

Además, tras la decisión de la liberal de renunciar a todos sus cargos orgánicos en CS, se prevé que el comité autonómico en Baleares sea sustituido por una Junta Gestora.

Guasp ha oficializado su decisión este domingo mediodía, a través de una carta publicada en Twitter, dirigida a afiliados y votantes de CS, que ha sido recogida por Europa Press, en la que comparte su decisión de retomar su profesión en el sector privado.

En este escrito, ha recordado como "siempre" ha creído que "otra forma de hacer política es posible". "Sin dogmatismo, ni sectarismo, ni reducionismo, pero siempre con valentía, con la verdad por delante, con tolerancia y, por supuesto, con ideales y convicciones liberales firmes", ha añadido y ha puesto en valor su defensa del espacio de centro durante cuatro años como diputada y portavoz en el Parlament balear y este 2023 como Portavoz Política de CS.

"Siempre he entendido la política, como un servicio, como una vocación y una respuesta a la 'llamada' de querer cambiar todo aquello que no funciona", ha subrayado. Por ello, "con la coherencia, la honestidad y el compromiso que", ha afirmado, "me han guiado siempre en mi vida política, profesional y personal, quiero compartir con vosotros la decisión de retomar mi profesión en el sector privado a partir de este 1 de septiembre, momento en el que deberé renunciar a mis responsabilidades políticas por incompatibilidad laboral".

Una decisión que Guasp ha calificado de "muy difícil" porque "no hay mayor honor y responsabilidad que defender aquello en lo que crees, el centro político, los principios y valores liberales progresistas basados en las libertades individuales y en la igualdad de oportunidades".

"En definitiva", ha subrayado, "no hay mayor honor que haber sido vuestra Portavoz Política y mayor satisfacción que haber sido leal a mí misma, a mi partido, a nuestros votantes y a nuestro país".

Asimismo, la liberal ha expresado su "máximo agradecimiento" a su partido, "a cada uno de vosotros, compañeros, porque el alma de un partido siempre son sus afiliados".

"Mi máximo apoyo a todos los cargos públicos que siguen defendiendo nuestros valores liberales municipio a municipio, territorio a territorio. Y, por supuesto, siento un eterno orgullo por todos aquellos que, como yo, os habéis presentado bajo las siglas de CS en momentos tan difíciles para sembrar la defensa del proyecto centro liberal español", ha manifestado.

"Lamentablemente, vivimos un momento de colapso democrático importante en nuestro país", ha continuado. A pesar de ello, se ha mostrado "firmemente convencida" de que "el bipartidismo, apoyado en extremistas y nacionalistas excluyentes, no será nunca la solución".

"España necesita un proyecto transformador, reformista, liberal y progresista que se defienda desde el centro político, para que nuestro sistema democrático deje de seguir dividendo y colectivizando a los españoles", ha opinado.

Finalmente, Guasp ha apuntado que "nunca podrán comprar" los principios de Ciudadanos. Unos principios que, ha añadido, "por supuesto, jamás serán vendidos, porque más pronto que tarde desde el centro liberal se volverá a ser determinante para el futuro de este país". "A partir de ahora, como una afiliada más, caminaré junto a vosotros con humildad y convicción para lograr los objetivos que siempre hemos perseguido juntos", ha concluido.