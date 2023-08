Sánchez, Feijóo y Díaz reúnen a sus grupos en plena negociación para la Mesa del Congreso

Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez; del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Sumar, Yolanda Díaz, reúnen este miércoles a sus nuevos parlamentarios mientras apuran las negociaciones para cerrar la Mesa del Congreso, pendiente de la posición de Junts, que solo desvelará minutos antes de su conformación mañana.



Los partidos agotan así las horas previas a la constitución de las Cortes tratando de llegar a un acuerdo sobre la elección de la Mesa del Congreso, comenzando por la Presidencia de la Cámara Baja, en la que todas las opciones están abiertas.



Por ahora, solo hay una propuesta en firme para ostentarla, y así se lo trasladará mañana la Ejecutiva Federal del PSOE al grupo parlamentario socialista: la expresidenta de Baleares Francina Armengol.Ambos órganos han sido convocados por Pedro Sánchez mañana, la primera a las 9.30 horas y el segundo a mediodía, en tanto que también el candidato Feijóo mantendrá su primera reunión con sus diputados y senadores, pero en este caso a las 6 de la tarde.Por su parte, Yolanda Díaz se verá con sus parlamentarios a las 13:00 horas, una antes de que recoja su acta de diputada, algo que tienen pendiente también el propio Feijóo y el presidente de Vox, Santiago Abascal, que lo hará a las 11:00 horas.Antes de conocerse la propuesta socialista, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello había considerado que la expresidenta balear socialista Francina Armengol sería "una buena candidata".Pero por ahora no hay más nombres que el de ella y muchas propuestas abiertas, y mientras desde CC, el presidente canario, Fernando Clavijo, aboga por una presidencia del PNV, EH Bildu zanja que esta idea no está sobre la mesa "ni como posibilidad".En el Gobierno, la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, defiende que sea una persona del Partido Socialista y el PP, aunque respeta la propuesta, asegura que "tiene sus planes", según ha puntualizado su coordinador general, Elías Bendodo.Más allá de las quinielas, la llave para la mayoría la tiene JxCat, que ha convocado una reunión extraordinaria de la Ejecutiva del partido el mismo jueves por la mañana, unos minutos antes de la sesión constitutiva de las Cortes que dará el pistoletazo a una legislatura incierta.En Junts conviven dos sectores: el más radical, que defiende negociar desde la máxima exigencia objetivos como el referéndum de autodeterminación y la amnistía, y el más moderado y pactista, partidario de negociar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de avances sustanciales en materia de autogobierno y fin de la "represión" contra el independentismo.La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y exministra de Turismo, Reyes Maroto, confió ayer en que JxCat esté "a la altura" de lo que necesita el país para "seguir avanzando" con un Gobierno progresista liderado por Sánchez.El líder del Partido Comunista de España y diputado electo de Sumar, Enrique Santiago, pidió "altura de miras" en las negociaciones para formar un gobierno progresista y evitar dar una "segunda oportunidad" a PP y Vox con una repetición electoral.Mientras, el PP no tiene "sobre la mesa" negociar con Junts, según ha avanzado Bendodo, convencido de que "cuanto antes" un Gobierno sería "lo mejor para todos".