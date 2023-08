Ortega Smith cree que la marcha de Espinosa tendrá un “efecto negativo” en las urnas

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y vicepresidente del partido, Javier Ortega Smith, ha manifestado este martes que no duda de que, “desgraciadamente”, la “gigantesca pérdida” de Iván Espinosa de los Monteros va a tener un “efecto negativo” en los resultados electorales de la formación y ha calificado como uno de los “referentes” y “valores” de Vox a Rocío Monasterio.



El acto de entrega de las Palomas de Bronce, que cada 15 de agosto concede la Hermandad Virgen de La Paloma-Bomberos de Madrid, ha sido el escenario en el que se ha preguntado a Ortega Smith por la marcha de Iván Espinosa de los Monteros y por el futuro de Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid y esposa del exportavoz parlamentario de la formación, así como por si existen diferentes facciones en el seno del partido.



“Cuando alguien se marcha, hay muchos que aplauden y que se acuerdan de lo que hacía", ha asegurado Ortega Smith, pero él ha destacado que "ha habido muchos que no han sabido reconocerle (a Espinosa de los Monteros) esos valores y esos principios", que hacen que sea "una gigantesca pérdida para este partido, una gigantesca pérdida para el parlamentarismo". “Sin lugar a dudas”, ha valorado, esa “gigantesca pérdida” puede pasarle factura a Vox en las urnas.Sobre el futuro de Rocío Monasterio, Ortega Smith ha señalado a los periodistas que él sabe es “lo mismo" que los propios informadores.“Que es nuestra portavoz en la Asamblea de Madrid, que es la presidenta de Vox Madrid, que es uno de los referentes y valores de este partido, que es una gran compañera y una gran amiga, que es una mujer con mucho sentido político, con mucha resistencia y con mucho sacrificio, y deseo que siga siendo así: un referente de Vox en los puestos importantes en los que se encuentra o en los que ella considere que puede dar mejor servicio a España”, ha apostillado.Una de las preguntas que se ha formulado a Ortega Smith es si hay facciones dentro de Vox, como se viene publicando desde la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros a recoger su acta como diputado, a lo que ha dicho que él está en el “equipo de quienes fundaron este partido" y en el de quienes creen "en los valores, en el compañerismo, en la unidad, en la generosidad y en el sacrificio con vocación real de servicio a los españoles”.Ortega Smith ha subrayado que él está entre aquellos que cuando fundaron Vox, entendieron que esta formación "no era otra cosa que una herramienta al servicio de España y de los españoles”.“Todos los demás que crean, o que puedan haber entendido, que Vox es una herramienta al servicio de otros intereses; todos aquellos que hayan podido creer que Vox está al servicio de las vanidades y de los personalismos de alguien, y todos aquellos que crean que Vox tiene que ser la alfombra de cualquier otro partido político, no han entendido la razón por la que se fundó este partido”, ha aseverado el vicepresidente del partido de Santiago Abascal.