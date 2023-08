El TC no admite el recurso de Puigdemont y la Fiscalía anuncia que recurrirá

La inadmisión este miércoles por parte de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del expresidente catalán, Carles Puigdemont, contra su orden nacional de detención, ha provocado que la Fiscalía anunciara que recurrirá esta decisión, mientras JxCat ha acusado a esta institución de "decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo".



El Tribunal Constitucional -con el voto a favor de dos jueces conservadores y el voto en contra de uno progresista- ha tomado esta decisión tras considerar que no se está vulnerando ningún derecho fundamental y reafirma así la orden de detención del Tribunal Supremo, que confirmó el procesamiento del expresidente catalán por los delitos por malversación agravada y desobediencia en relación al procés, tras ser derogado el delito de sedición.



Pero la resolución la ha tomado la llamada Sala de Vacaciones del Constitucional, encargada de asumir los asuntos urgentes durante el mes de agosto, y la Fiscalía no considera que fuera apremiante resolver ahora esta cuestión.Por ello, ha informado este miércoles de que recurrirá a partir de septiembre la decisión del TC ya que, según han informado a EFE fuentes fiscales, considera también que no es un asunto que se deba sustraer de las decisiones ordinarias del tribunal de garantías.La magistrada del Constitucional Laura Díez ha disentido de sus compañeros -los conservadores Concepción Espejel y César Tolosa- en la votación y ha esgrimido precisamente que esta Sala de Vacaciones no debería haber intervenido por no ser urgente la decisión sobre la suspensión de las medidas cautelarísimas y por considerar que, en su caso, el recurso de amparo debió ser admitido.Desde JxCat, su secretario general, Jordi Turull, ha acusado al tribunal de garantías de dedicarse a "decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo"."Todo en orden. Hace muchos años que el trabajo del TC es decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo. Y esta estrategia no cierra por vacaciones", ha escrito Turull en un mensaje en la red social Twitter.En la misma línea, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmado también en Twitter que el Constitucional actúa contra Carles Puigdemont pensando en la investidura: "El aparato judicial actuó durante la campaña electoral y ahora actúa pensando en la investidura. No fallan. Resuelven en tiempo récord, en agosto... En el Estado español no hay separación de poderes; de hecho, algunos intentan que haya sincronización de poderes", ha expresado en la red social.