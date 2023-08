El PP pide al PSOE que no trate de "naturalizar" los pactos con los independentistas

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha pedido este martes al PSOE que no trate de "naturalizar" los pactos con los independentistas para mantenerse en la Moncloa y que permita a Alberto Núñez Feijóo, como partido ganador de las elecciones, construir "un gobierno constitucionalista".



Tellado, en una entrevista en Esradio recogida por EFE, ha considerado "muy grave" que quien es hoy presidente del Gobierno en funciones quiera seguir siéndolo apoyándose en partidos como Bildu o Junts, que defienden "un ataque a nuestro Estado de derecho", ha enfatizado.



"La realidad es que Sánchez solo puede seguir siendo presidente si concede a Cataluña un referéndum ilegal de independencia, la amnistía a los políticos condenados por el Tribunal Supremo y si hace un sistema de financiación autonómica a la carta al servicio de independentistas", ha señalado.Ha criticado que el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, negocie con todos estos partidos "sin luz y taquígrafos" la posibilidad de que Sánchez siga en el Gobierno "a cambio de lo que haga falta". "Eso es un error", ha apostillado.A la pregunta de si será Javier Maroto el candidato del PP para presidir el Congrego, ha dicho que ha sido un "magnífico" portavoz en el Senado, pero que aún no han empezado a abrir el "melón de la reorganización" de los grupos parlamentarios, porque están centrados en conformar una mayoría que les permita gobernar.El dirigente popular ha insistido en que van a trabajar para seguir "ensanchando y ampliando" sus apoyos y esa mayoría para investir a Núñez Feijóo sin "claudicaciones de ningún tipo" frente al independentismo.En cuanto a la política de pactos en los territorios, ha dicho que no están dispuestos "a aceptar lecciones del PSOE o de la izquierda" porque "han metido a comunistas y a la extrema izquierda en el Gobierno de España", con el apoyo de los independentistas vascos y catalanes.Sobre el cambio de postura de Vox, el dirigente popular ha dicho que "ha demostrado un sentido de Estado" del que, en su opinión, "carece el Gobierno de España en funciones en este momento", y que es de "responsabilidad" para facilitar un Gobierno del cambio.Preguntado por las exigencias de CC para apoyar a Feijóo, se ha mostrado convencido de que sus reivindicaciones no supondrán un desafío a la igualdad entre todos los españoles, "como sí representan las demás del independentismo en España", ha concluido.