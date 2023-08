Bendodo subraya que a día de hoy Feijóo tiene más apoyos y espera recabar los de CC y PNV

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha subrayado este lunes que a día de hoy el popular Alberto Núñez Feijóo tiene más votos para la investidura que el socialista Pedro Sánchez y que espera confirmar "en las próximas horas" también los de Coalición Canaria y el PNV.



En una entrevista en la Cope, Bendodo ha destacado que la decisión de Vox de apoyar sin condiciones la investidura de Feijóo la facilita y es un "paso adelante" para propiciar un gobierno en solitario que "tome las riendas del país cuanto antes".



"A partir de ahí, evidentemente, las reglas del juego cambian", ha recalcado el dirigente del PP, que se ha mostrado convencido de poder recabar el respaldo también de CC y el PNV porque las circunstancias ahora son "totalmente distintas".Ha precisado que tienen confirmados 170 escaños y ha añadido que están trabajando para sumar los que les restan hasta lograr la mayoría de 176.En este sentido, ha afirmado que no tiene ninguna duda de que CC apoyará a Feijóo. "Hay que trabajarlo, toda negociación es difícil, pero estamos convencidos de que con mano tendida y con diálogo y conocimiento de las cosas que interesan a las dos partes, se puede construir".Y, tras insistir en que el escenario ha cambiado, ha asegurado que no renunciarán "a dar ninguna batalla" y que el PP tiene la capacidad de "hablar con todos y pactar con casi todos", "a derecha e izquierda".Bendodo ha destacado además que, frente a un gobierno de Feijóo de "amplio espectro", "fuerte" y "con solo ministros del PP", Sánchez tendría un gobierno con 24 partidos, por lo que ha considerado que la "opción más factible" es que gobierne la formación que ha ganado las elecciones."Frankenstein se quedaría pequeño o en nada con lo que tendría que liar Sánchez para formar gobierno", según Bendodo, quien ha vuelto a lamentar que el PSOE aún no haya tenido la "cortesía" de felicitar al PP como ganador de las elecciones.También que el líder del PSOE se haya negado a hablar con Feijóo, con lo que "Sánchez es el que está propiciando los primeros pasos para el boqueo", ha advertido.