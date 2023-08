Miguel Tellado ve una "provocación" las vacaciones de Sánchez en Marruecos

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha considerado este miércoles una "clara provocación" el viaje del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a Marruecos para pasar unos días de descanso con su familia y le ha pedido que cuando vuelva a España haya asumido que perdió las elecciones, se siente a hablar con Alberto Núñez Feijóo y no pretenda seguir en Moncloa "a cualquier precio".

Tellado ha criticado que Sánchez se niegue a hacer "autocrítica" y ponga "kilómetros de por medio" después de quedar segundo en las elecciones del 23 de julio.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha asegurado que esa actitud responde a la "soberbia" de Sánchez, que "no puede seguir aferrándose al poder como pretende", con el apoyo de partidos independentistas.

"Sería bueno que vuelva de Marruecos aceptando su derrota electoral, que no se puede ser presidente a cualquier precio y que llegó el momento de que" PP y PSOE "se sienten a hablar", le ha emplazado, después de la negativa de Sánchez a reunirse con Feijóo esta semana.

De esta forma, ha reclamado a Sánchez que abandone esa "huida hacia adelante", asuma que el PP ganó de manera "clara" las elecciones y hable con Feijóo.

Porque para Tellado, los socialistas han dejado de ser un partido de Estado que "se ha dejado caer en brazos del independentismo" con el liderazgo de Sánchez. "Y así es muy difícil, no hay con quién hablar en el PSOE. Se ha ido de vacaciones y con los demás no se puede porque no les deja", ha manifestado.