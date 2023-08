El PP dice que Sánchez no tiene más apoyos que Feijóo para ir a la investidura

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este martes que, a día de hoy, Pedro Sánchez "no tiene más apoyos" que Alberto Núñez Feijóo para ser investido presidente del Gobierno, por lo ha defendido su derecho a presentarse como líder de un partido que ha ganado las elecciones.



Bendodo, en declaraciones a Telecinco recogidas por EFE, ha opinado que "la tradición democrática de 45 años hace que el partido que gana las elecciones tenga el derecho a presentarse a la investidura".



A la pregunta de si Feijóo se presentará a la investidura en el caso de no tener apoyos suficientes, Bendodo ha dicho que van a trabajar para que se produzca y para contar con esos acuerdos y esos apoyos.El dirigente popular ha vuelvo a pedir a Sánchez que se siente a hablar con el PP. "España tiene que tener un gobierno fuerte, no sometido a minorías ni chantajes", ha comentado, antes de recordar que eso es lo que le ha planteado Feijóo en su misiva al presidente.Para Bendodo, la negativa de Sánchez a hablar con Feijóo obedece a que no acepta el resultado electoral del 23J, como evidencia, en su opinión, que "está intentando blanquear su derrota" desde el cierre de la urnas.Sobre la reunión que mantuvieron Nuñez Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, la ha enmarcado en la "normalidad democrática", después de asegurar que llevan hablando "bastante tiempo con prácticamente todos los partidos del arco parlamentario".Preguntado por si tienen previsto hablar con Junts, ha sido claro al señalar que "no está sobre la mesa" y que hay un amplio arco parlamentario para dialogar y negociar la investidura. "No está en principio previsto, ni mucho menos", ha apostillado.